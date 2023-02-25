https://sputnikarabic.ae/20230225/إصابة-3-إسرائيليين-في-حادثي-دهس-وطعن-خلال-شجار-بين-مشجعي-فريقين-لكرة-القدم-1073996138.html
إصابة 3 إسرائيليين في حادثي دهس وطعن خلال شجار بين مشجعي فريقين لكرة القدم
إصابة 3 إسرائيليين في حادثي دهس وطعن خلال شجار بين مشجعي فريقين لكرة القدم
قالت الشرطة الإسرائيلية إن شجارا جماعيا اندلع، اليوم السبت، بين المئات من مشجعي فريقي مكابي حيفا وبيتار القدس قبل ساعات من المباراة المقررة بين الفريقيين على... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T15:22+0000
2023-02-25T15:22+0000
2023-02-25T15:22+0000
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وتم نقل ثلاثة جرحى في حالة طفيفة إلى مستشفيات حيفا، حيث نُقل شاب يبلغ من العمر 25 عاما مصابا بطعنة إلى مستشفى رامبام، بينما نُقل صبيان يبلغان من العمر 17 و15 عاما مصابين بجروح في الجزء السفلي من الجسم إلى مستشفى الكرمل بعد أن دهستهما سيارة.وقالت الشرطة إنها اعتقلت 4 أشخاص على الفور وأنه من المتوقع إلقاء القبض على مشتبه بهم إضافيين، تورطوا في الشجار الذي اندلع في موقف سيارات قرب الاستاد، بحسب القناة "13" العبرية.وتابعت: "تواصل شرطة إسرائيل العمل بكل الوسائل المتاحة لها لتنفيذ العدالة بحق من يرتكبون جرائم عنيفة بشكل عام وما يرتبط بها من جرائم العنف في الرياضة على وجه الخصوص".
https://sputnikarabic.ae/20201208/شيخ-إماراتي-يشتري-حصة-في-نادي-إسرائيلي-ملوث-بالعنصرية-1047441424.html
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العالم, أخبار العالم الآن, منوعات, رياضة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, منوعات, رياضة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إصابة 3 إسرائيليين في حادثي دهس وطعن خلال شجار بين مشجعي فريقين لكرة القدم
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قالت الشرطة الإسرائيلية إن شجارا جماعيا اندلع، اليوم السبت، بين المئات من مشجعي فريقي مكابي حيفا وبيتار القدس قبل ساعات من المباراة المقررة بين الفريقيين على ملعب سامي عوفر في حيفا (شمال) ضمن منافسات الدوري الإسرائيلي الممتاز لكرة القدم.
وتم نقل ثلاثة جرحى في حالة طفيفة إلى مستشفيات حيفا
، حيث نُقل شاب يبلغ من العمر 25 عاما مصابا بطعنة إلى مستشفى رامبام، بينما نُقل صبيان يبلغان من العمر 17 و15 عاما مصابين بجروح في الجزء السفلي من الجسم إلى مستشفى الكرمل بعد أن دهستهما سيارة.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت 4 أشخاص على الفور وأنه من المتوقع إلقاء القبض على مشتبه بهم إضافيين، تورطوا في الشجار الذي اندلع في موقف سيارات قرب الاستاد، بحسب القناة
"13" العبرية.
وتابعت: "تواصل شرطة إسرائيل العمل بكل الوسائل المتاحة لها لتنفيذ العدالة بحق من يرتكبون جرائم عنيفة بشكل عام وما يرتبط بها من جرائم العنف في الرياضة على وجه الخصوص".