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https://sputnikarabic.ae/20230225/إعلام-يتوقع-عام-دمار-لأوكرانيا-1073977920.html
إعلام يتوقع عاما أكثر دمارا لأوكرانيا
إعلام يتوقع عاما أكثر دمارا لأوكرانيا
يعتقد عضو سابق في اللجنة الاستشارية لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن السياسة الاقتصادية الدولية ولجنة الأمن القومي، الكاتب في صحيفة "نيوزويك" ستيفن مايرز، أن هذا... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T06:00+0000
2023-02-25T06:18+0000
العالم
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وكتب مايرز: "الوضع الاستراتيجي والصناعي والاقتصادي والسياسي والعسكري في أوكرانيا - وفي أوروبا - آخذ في التدهور بشكل كبير. حتى من دون "نورد ستريم"، تظل روسيا ثالث أكبر مورد للغاز إلى القارة الأوروبية. كان على ألمانيا، مثل بقية أوروبا، أن تدفع 10 أضعاف سعر السوق لزيادة احتياطياتها.".وبحسب الكاتب، إن الوضع في أوكرانيا ميؤوس منه، حيث جاءت الانتصارات التكتيكية خلال العام الماضي بثمن رهيب.أوكرانيا تشهد تدميرا مستمرا لبنيتها التحتية. بالإضافة إلى أن ثلث السكان غادروا البلاد.وفقًا لمايرز، يمكن إيقاف مأساة قادمة أكبر لأوكرانيا من خلال المفاوضات. ويمكن لإسرائيل أن تصبح وسيطًا مثاليًا فيها، لأن الدولة، مثلها مثل أي دولة أخرى، تعرف ما يعنيه العيش في صراع طويل الأمد.
https://sputnikarabic.ae/20230224/البنتاغون-الصراع-في-أوكرانيا-سينتهي-بالمفاوضات-1073966403.html
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العالم

إعلام يتوقع عاما أكثر دمارا لأوكرانيا

06:00 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 06:18 GMT 25.02.2023)
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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يعتقد عضو سابق في اللجنة الاستشارية لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن السياسة الاقتصادية الدولية ولجنة الأمن القومي، الكاتب في صحيفة "نيوزويك" ستيفن مايرز، أن هذا العام سيكون أكثر تدميراً لأوكرانيا من العام السابق، وسيكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع موسكو يتجاهل الأسباب التي أدت إلى بدء العملية الخاصة.
وكتب مايرز: "الوضع الاستراتيجي والصناعي والاقتصادي والسياسي والعسكري في أوكرانيا - وفي أوروبا - آخذ في التدهور بشكل كبير. حتى من دون "نورد ستريم"، تظل روسيا ثالث أكبر مورد للغاز إلى القارة الأوروبية. كان على ألمانيا، مثل بقية أوروبا، أن تدفع 10 أضعاف سعر السوق لزيادة احتياطياتها.".
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون: الصراع في أوكرانيا سينتهي بالمفاوضات
أمس, 14:20 GMT
وبحسب الكاتب، إن الوضع في أوكرانيا ميؤوس منه، حيث جاءت الانتصارات التكتيكية خلال العام الماضي بثمن رهيب.
أوكرانيا تشهد تدميرا مستمرا لبنيتها التحتية. بالإضافة إلى أن ثلث السكان غادروا البلاد.
وفقًا لمايرز، يمكن إيقاف مأساة قادمة أكبر لأوكرانيا من خلال المفاوضات. ويمكن لإسرائيل أن تصبح وسيطًا مثاليًا فيها، لأن الدولة، مثلها مثل أي دولة أخرى، تعرف ما يعنيه العيش في صراع طويل الأمد.
واختتم: "إن العام المقبل سيكون أكثر تدميرًا لأوكرانيا مما رأيناه حتى الآن. روسيا لن تستجيب لمقترحات التفاوض المشكوك فيها بناء على مطالب تتجاهل المشاكل التي تسببت في هذا الوضع. المخرج الوحيد هو التسوية بوساطة".
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