https://sputnikarabic.ae/20230225/إيران-تجري-تدريبات-عسكرية-استعدادا-لمناورات-مقبلة-1074006846.html
إيران تجري تدريبات عسكرية استعدادا لمناورات مقبلة
إيران تجري تدريبات عسكرية استعدادا لمناورات مقبلة
أعلن مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي الإيراني، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش ستجري تدريبات عملياتية هذه الليلة استعدادا للمناورات... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T21:57+0000
2023-02-25T21:57+0000
2023-02-25T22:01+0000
إيران
الجيش الإيراني
تدريب
العالم
طائرة مسيرة
قنابل
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن قيادة الدفاع الجوي المشتركة لمقر خاتم الأنبياء الإيرانية، في بيان لها، أن جزءا من أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني ستجري تدريبات عملياتية، الليلة، تمهيدا لمناورات مرتقبة.وأكد مقر خاتم الأنبياء المشترك العسكري الإيراني في بيانه أن تنفيذ تلك التدريبات العملياتية الجوية ستجري في بعض أنحاء البلاد، خلال ساعات الليل، وذلك بالتنسيق الكامل بين شبكة الدفاع الجوي الإيرانية المتكاملة.وفي السياق نفسه، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في السابع عشر من الشهر الماضي، إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدم أنظمة كروز الصاروخية والمسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، "أجرينا في الأيام الماضية مناورة عسكرية في مياه الخليج لأنظمة صواريخ كروز البحرية والطائرات المسيّرة القاذفة للقنابل الدقيقة والأنظمة الذكية غیر المأهولة تحت البحر وإطلاق صواريخ المروحيات والإنزال الجوي للقوات الخاصة في المواقع المتحركة والعائمة"، حسب وكالة "نور نیوز" الإيرانية.وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قال إن بلاده ستلاحق العدو في أي مكان في العالم، إذا تعرضت السفن الإيرانية في البحار لأدنى اعتداء.وأضاف سلامي، في كلمة له، أن طهران تمتلك مسيّرات قادرة على التأثير على العديد من الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.وأجرى الجيش الإيراني مؤخَّراً عدّة مناورات، من بينها مناورات "الأمن المستدام 1400" في بحر قزوين في حزيران/ يونيو الماضي، ومناورات "درع السماء 1400" في أيار/ مايو الماضي، إضافة إلى مناورات "اقتدار 99" للقوات البرية الإيرانية
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إيران, الجيش الإيراني, تدريب, العالم, طائرة مسيرة, قنابل
إيران, الجيش الإيراني, تدريب, العالم, طائرة مسيرة, قنابل
إيران تجري تدريبات عسكرية استعدادا لمناورات مقبلة
21:57 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 22:01 GMT 25.02.2023) تابعنا عبر
أعلن مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي الإيراني، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش ستجري تدريبات عملياتية هذه الليلة استعدادا للمناورات المقبلة.
ونقلت وكالة
مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن قيادة الدفاع الجوي المشتركة لمقر خاتم الأنبياء الإيرانية، في بيان لها، أن جزءا من أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني ستجري تدريبات عملياتية، الليلة، تمهيدا لمناورات مرتقبة.
وأكد مقر خاتم الأنبياء المشترك العسكري الإيراني في بيانه أن تنفيذ تلك التدريبات العملياتية الجوية ستجري في بعض أنحاء البلاد، خلال ساعات الليل، وذلك بالتنسيق الكامل بين شبكة الدفاع الجوي الإيرانية المتكاملة.
وفي السياق نفسه، كان الحرس الثوري الإيراني
قد أعلن، في السابع عشر من الشهر الماضي، إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدم أنظمة كروز الصاروخية والمسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.
وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، "أجرينا في الأيام الماضية مناورة عسكرية في مياه الخليج لأنظمة صواريخ كروز البحرية والطائرات المسيّرة القاذفة للقنابل الدقيقة والأنظمة الذكية غیر المأهولة تحت البحر وإطلاق صواريخ المروحيات والإنزال الجوي للقوات الخاصة في المواقع المتحركة والعائمة"، حسب وكالة "نور نیوز" الإيرانية.
وأضاف تنكسيري، أن "إيران لم تعد بحاجة لأي جهة أجنبية في تصنيع الأجهزة العسكرية"، مؤكدا أن إيران لديها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قال إن بلاده ستلاحق العدو في أي مكان في العالم، إذا تعرضت السفن الإيرانية في البحار لأدنى اعتداء.
وأضاف سلامي، في كلمة له، أن طهران تمتلك مسيّرات قادرة على التأثير
على العديد من الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
وأجرى الجيش الإيراني مؤخَّراً عدّة مناورات، من بينها مناورات "الأمن المستدام 1400" في بحر قزوين في حزيران/ يونيو الماضي، ومناورات "درع السماء 1400" في أيار/ مايو الماضي، إضافة إلى مناورات "اقتدار 99" للقوات البرية الإيرانية