https://sputnikarabic.ae/20230225/إيران-تجري-تدريبات-عسكرية-استعدادا-لمناورات-مقبلة-1074006846.html

إيران تجري تدريبات عسكرية استعدادا لمناورات مقبلة

إيران تجري تدريبات عسكرية استعدادا لمناورات مقبلة

أعلن مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي الإيراني، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش ستجري تدريبات عملياتية هذه الليلة استعدادا للمناورات... 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T21:57+0000

2023-02-25T21:57+0000

2023-02-25T22:01+0000

إيران

الجيش الإيراني

تدريب

العالم

طائرة مسيرة

قنابل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/04/1067266730_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_8f37731a057530372fb25e830bec212a.jpg

ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن قيادة الدفاع الجوي المشتركة لمقر خاتم الأنبياء الإيرانية، في بيان لها، أن جزءا من أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني ستجري تدريبات عملياتية، الليلة، تمهيدا لمناورات مرتقبة.وأكد مقر خاتم الأنبياء المشترك العسكري الإيراني في بيانه أن تنفيذ تلك التدريبات العملياتية الجوية ستجري في بعض أنحاء البلاد، خلال ساعات الليل، وذلك بالتنسيق الكامل بين شبكة الدفاع الجوي الإيرانية المتكاملة.وفي السياق نفسه، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في السابع عشر من الشهر الماضي، إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدم أنظمة كروز الصاروخية والمسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، "أجرينا في الأيام الماضية مناورة عسكرية في مياه الخليج لأنظمة صواريخ كروز البحرية والطائرات المسيّرة القاذفة للقنابل الدقيقة والأنظمة الذكية غیر المأهولة تحت البحر وإطلاق صواريخ المروحيات والإنزال الجوي للقوات الخاصة في المواقع المتحركة والعائمة"، حسب وكالة "نور نیوز" الإيرانية.وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قال إن بلاده ستلاحق العدو في أي مكان في العالم، إذا تعرضت السفن الإيرانية في البحار لأدنى اعتداء.وأضاف سلامي، في كلمة له، أن طهران تمتلك مسيّرات قادرة على التأثير على العديد من الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.وأجرى الجيش الإيراني مؤخَّراً عدّة مناورات، من بينها مناورات "الأمن المستدام 1400" في بحر قزوين في حزيران/ يونيو الماضي، ومناورات "درع السماء 1400" في أيار/ مايو الماضي، إضافة إلى مناورات "اقتدار 99" للقوات البرية الإيرانية

https://sputnikarabic.ae/20230224/قائد-الجيش-الإيراني-العدو-يسعى-لكسر-كرامة-الدول-المستقلة-1073963739.html

https://sputnikarabic.ae/20230101/قائد-الجيش-الإيراني-تلويح-علم-البلاد-في-المحطيات-رمزا-للإرادة-الوطنية-1071825899.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الجيش الإيراني, تدريب, العالم, طائرة مسيرة, قنابل