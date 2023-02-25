https://sputnikarabic.ae/20230225/إيران-ترسل-الطائرة-الـ-13-لمنكوبي-الزلزال-في-سوريا-1074002343.html

إيران ترسل الطائرة الـ 13 لمنكوبي الزلزال في سوريا

إيران ترسل الطائرة الـ 13 لمنكوبي الزلزال في سوريا

حطت طائرة المساعدات الإغاثية الإيرانية الـ13 للمنكوبين بالزلزال في سوريا، اليوم السبت، في مطار مدينة حلب شمال غربي سوريا. 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T19:54+0000

2023-02-25T19:54+0000

2023-02-25T19:54+0000

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن سلمان نواب نوري، القنصل العام الإيراني في مدينة حلب، أنه تم حتى الآن، وصول 13 طائرة إيرانية، كان على متنها 387 طنا من المساعدات الإنسانية الإيرانية إلى 3 مطارات سورية، وتم تسليمها إلى السلطات السورية.وأكد سلمان نواب نوري أن الطائرة الإيرانية الـ 13 تعد السابعة من نوعها التي تحمل مساعدات إنسانية إيرانية للمنكوبين بالزلزال في سوريا إلى مدينة حلب تحديدا، موضحا أنها شحنت 12 طنا من أنواع المساعدات التي تشمل المواد الغذائية والحليب المجفف.وفي وقت سابق، تم إرسال ثلاث شحنات جوية إيرانية أخرى إلى دمشق وثلاث شحنات إلى مدينة اللاذقية وست شحنات أخرى إلى حلب.وفي السياق نفسه، سبق أن أرسلت إيران عدة شحنات من المساعدات الجوية إلى دمشق، ومثلهما إلى اللاذقية، فضلا عن إرسال طائرة أخرى إلى مدينة حلب، قبل عدة أيام، ليصل عدد الطائرات الإيرانية التي هبطت في سوريا إلى 10 خلال الأيام الأربعة الأخيرة.ويشار إلى أن فريق البحث والإنقاذ الإيراني المكون من 11 شخصا قد تم إرسالهم إلى مدينة حلب، في اليوم نفسه الذي وقع فيه الزالزل، والموافق للسادس من الشهر الجاري، من أجل مساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، وبعد الانتهاء من مهمتهم غادروا المدينة وعادوا إلى بلادهم، صباح اليوم الجمعة.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في البلدين، إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.كانت الحكومة السورية أعلنت، يوم الأحد الماضي، وصول عدد الضحايا إلى 1414 قتيلا و2349 مصابا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، التي ضربها الزلزال.

https://sputnikarabic.ae/20230217/وصول-طائرة-مساعدات-إيرانية-تاسعة-إلى-مطار-حلب-الدولي-1073657182.html

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زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إيران