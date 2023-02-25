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البنتاغون يتحرك لتقليل حالات الانتحار داخل الجيش الأمريكي
البنتاغون يتحرك لتقليل حالات الانتحار داخل الجيش الأمريكي
تحركت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لتقليل حالات الانتحار داخل الجيش الأمريكي، حيث أوصت لجنة مستقلة بالتحقيق في تلك الحالات. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T07:23+0000
2023-02-25T07:26+0000
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وقالت إذاعة "مونت كارلو" إن اللجنة أوصت بتشديد قواعد حيازة الجنود أسلحة نارية شخصية في الثكنات بهدف الحد من ظاهرة الانتحار، مشيرة إلى أن "غالبية حالات الانتحار في الجيش تنطوي على أسلحة نارية".وأرفقت اللجنة تقريرها بـ 120 توصية من بينها أن يفرض الجيش على أفراده الذين يقيمون في مساكن عسكرية تسجيل كل أسلحتهم النارية الشخصية في سجلات خاصة.جاء من بين توصيات اللجنة كذلك منع العسكريين أن يشتروا من الثكنات والقواعد العسكرية أسلحة نارية شخصية إلا بعد مرور فترة انتظار إلزامية مدتها سبعة أيام للسلاح الناري وأربعة أيام للذخيرة. في حال اعتماد البنتاغون هذه التوصيات فسيوحد ذلك قواعد حيازة أفراده أسلحة نارية شخصية والتي تختلف من ولاية إلى أخرى.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت العام الماضي انتحار أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم، غالبيتهم العظمى بأسلحة نارية، وفقاً للبنتاغون.وتتلاحق حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، حيث يكفل الدستور الأمريكي للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية، فيما تفشل محاولات تنظيم حيازة هذه الأسلحة بسبب رفض الرقابة الصرامة على مبيعاتها الأسلحة خاصة من جانب المحافظين.
https://sputnikarabic.ae/20221023/الولايات-المتحدة-مقتل-شخصين-جراء-إطلاق-نار-في-مركز-طبي-بتكساس-1069366672.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الأخبار

البنتاغون يتحرك لتقليل حالات الانتحار داخل الجيش الأمريكي

07:23 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 07:26 GMT 25.02.2023)
© AFP 2023 / WAKIL KOHSARالجيش الأفغاني... جنود قوات خاصة يشاركون في تدريبات عسكرية مع جنود أمريكيين
الجيش الأفغاني... جنود قوات خاصة يشاركون في تدريبات عسكرية مع جنود أمريكيين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / WAKIL KOHSAR
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تحركت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لتقليل حالات الانتحار داخل الجيش الأمريكي، حيث أوصت لجنة مستقلة بالتحقيق في تلك الحالات.
وقالت إذاعة "مونت كارلو" إن اللجنة أوصت بتشديد قواعد حيازة الجنود أسلحة نارية شخصية في الثكنات بهدف الحد من ظاهرة الانتحار، مشيرة إلى أن "غالبية حالات الانتحار في الجيش تنطوي على أسلحة نارية".
وأرفقت اللجنة تقريرها بـ 120 توصية من بينها أن يفرض الجيش على أفراده الذين يقيمون في مساكن عسكرية تسجيل كل أسلحتهم النارية الشخصية في سجلات خاصة.
جاء من بين توصيات اللجنة كذلك منع العسكريين أن يشتروا من الثكنات والقواعد العسكرية أسلحة نارية شخصية إلا بعد مرور فترة انتظار إلزامية مدتها سبعة أيام للسلاح الناري وأربعة أيام للذخيرة.
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في حال اعتماد البنتاغون هذه التوصيات فسيوحد ذلك قواعد حيازة أفراده أسلحة نارية شخصية والتي تختلف من ولاية إلى أخرى.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت العام الماضي انتحار أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم، غالبيتهم العظمى بأسلحة نارية، وفقاً للبنتاغون.
وتتلاحق حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، حيث يكفل الدستور الأمريكي للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية، فيما تفشل محاولات تنظيم حيازة هذه الأسلحة بسبب رفض الرقابة الصرامة على مبيعاتها الأسلحة خاصة من جانب المحافظين.
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