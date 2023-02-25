https://sputnikarabic.ae/20230225/البنتاغون-يحذر-الجنود-الأمريكيين-من-تناول-بذور-الخشخاش-1073983059.html

البنتاغون يحذر الجنود الأمريكيين من تناول بذور الخشخاش

البنتاغون يحذر الجنود الأمريكيين من تناول بذور الخشخاش

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحذيرا رسميا للقوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، بألا ‏يتناولوا بذور الخشخاش.‏ 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T09:33+0000

2023-02-25T09:33+0000

2023-02-25T09:33+0000

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منوعات

البنتاغون الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

علوم

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وأكدت "الدفاع الأمريكية" في مذكرتها الرسمية، أن تناول هذه البذور قد يؤثر على نتيجة اختبارات المخدرات للجنود.وشملت مذكرة "البنتاعون" إخطارا إلى أفراد الخدمة "لتجنب استهلاك جميع بذور الخشخاش، والتي تشمل المنتجات الغذائية والسلع المخبوزة التي تحتوي على بذور الخشخاش".وجاء في المذكرة التي صدرت، يوم الثلاثاء الماضي: "بدافع الحذر الشديد، نجد أن حماية أعضاء الخدمة ونزاهة برنامج اختبار المخدرات تتطلب تحذيرا لتجنب بذور الخشخاش، وكلما توفر المزيد من المعلومات، سنقوم بمراجعة هذه السياسة وفقا لذلك".ويعكس تحذير وزارة الدفاع الأمريكية الأخير، مخاوف طويلة الأمد من أن الأشخاص الذين يتناولون كعك بذور الخشخاش، أو رغيف بذور الخشخاش، قد يخضعون أحيانا لاختبارات مخدرات إيجابية للكوديين أو المورفين، حتى لو لم يستخدموا العقاقير.وكانت دراسة أجريت في عام 1998، كشفت أن التوقف عن فحص الأدوية قد تم التشكيك فيه، بسبب النتائج الإيجابية "بعد تناول بذور الخشخاش التي تحتوي على منتجات غذائية".كما تشير دراسة أخرى نُشرت العام الماضي فقط، إلى أن استهلاك منتجات بذور الخشخاش يمكن أن يؤدي إلى "نتائج اختبار عقاقير البول الأفيونية الإيجابية".وفي هذا السياق، أوضحت "البنتاغون" في مذكرتها أنه من الممكن أن يتسبب استهلاك منتجات بذور الخشخاش في نتيجة تحليل بول إيجابية للكوديين، ويقوّض قدرة الإدارة على تحديد تعاطي المخدرات غير المشروع.

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