https://sputnikarabic.ae/20230225/التصويت-يتواصل-في-نيجيريا-بعد-الموعد-الرسمي-لإغلاق-مراكز-الاقتراع-1074004031.html
التصويت يتواصل في نيجيريا بعد الموعد الرسمي لإغلاق مراكز الاقتراع
التصويت يتواصل في نيجيريا بعد الموعد الرسمي لإغلاق مراكز الاقتراع
أدلى النيجيريون بأصواتهم مساء السبت، بعد ساعات من الموعد النهائي الرسمي للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية في البلد الأفريقي الأكثر سكانا، بعد بدايات... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T20:54+0000
2023-02-25T20:54+0000
2023-02-25T21:02+0000
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وألقى مسؤولون انتخابيون باللوم في التأخير على أمور لوجستية، على الرغم من أن مراقبين آخرين أشاروا إلى الاضطرابات الناجمة عن العملة المعاد تصميمها والتي تركت الكثيرين غير قادرين على الحصول على الأوراق النقدية.أثر نقص السيولة ليس فقط على الناخبين ولكن أيضا على موظفي الانتخابات وأفراد الشرطة الذي يشاركون في التأمين، بحسب "الأسوشيتدبرس".كانت هناك مخاوف من العنف في يوم الانتخابات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى ) في شمال البلاد ومن الانفصاليين في الجنوب.شهدت عملية التصويت هدوءا إلى حد كبير اليوم السبت، على الرغم من وقوع أحداث مأساوية في وقت لاحق بمدينة لاجوس.فقد اقتحم مسلحون مركز اقتراع في حافلة صغيرة، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء وخطفوا صندوق الاقتراع الرئاسي.وأدت الطلقات إلى صراخ الناخبين وتفرقهم بحثا عن غطاء، وتناثرت أوراق الاقتراع على الأرض.وقالت السلطات المحلية إن خمسة أشخاص على الأقل بينهم أطفال أصيبوا في ولاية بورنو شمال شرق البلاد عندما هاجم متطرفو بوكو حرام الناخبين في بلدة قوزا.شرعت السلطات النيجيرية السبت في عمليات فرز أصوات انتخابات رئاسية غير محسومة النتائج.وتمت دعوة أكثر من 87 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في 176 ألف مركز اقتراع لاختيار رئيس من بين 18 مرشحا بجانب نواب وأعضاء بمجلس الشيوخ.
https://sputnikarabic.ae/20230129/مصرع-11-شخصا-بحادث-سير-غربي-نيجيريا-1072846147.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نيجيريا, العالم, التصويت, الأخبار, مراكز اقتراع, ناخبين
أخبار نيجيريا, العالم, التصويت, الأخبار, مراكز اقتراع, ناخبين
التصويت يتواصل في نيجيريا بعد الموعد الرسمي لإغلاق مراكز الاقتراع
20:54 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 21:02 GMT 25.02.2023) تابعنا عبر
أدلى النيجيريون بأصواتهم مساء السبت، بعد ساعات من الموعد النهائي الرسمي للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية في البلد الأفريقي الأكثر سكانا، بعد بدايات متأخرة وأعمال عنف متفرقة تسببت في تأخير فتح مراكز الاقتراع.
وألقى مسؤولون انتخابيون باللوم في التأخير على أمور لوجستية، على الرغم من أن مراقبين آخرين أشاروا إلى الاضطرابات الناجمة عن العملة المعاد تصميمها والتي تركت الكثيرين غير قادرين على الحصول على الأوراق النقدية.
أثر نقص السيولة ليس فقط على الناخبين ولكن أيضا على موظفي الانتخابات وأفراد الشرطة الذي يشاركون في التأمين، بحسب "الأسوشيتدبرس".
كانت هناك مخاوف من العنف في يوم الانتخابات من مسلحي تنظيم داعش
الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى ) في شمال البلاد ومن الانفصاليين في الجنوب.
شهدت عملية التصويت هدوءا إلى حد كبير اليوم السبت، على الرغم من وقوع أحداث مأساوية في وقت لاحق بمدينة لاجوس.
فقد اقتحم مسلحون
مركز اقتراع في حافلة صغيرة، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء وخطفوا صندوق الاقتراع الرئاسي.
وأدت الطلقات إلى صراخ الناخبين وتفرقهم بحثا عن غطاء، وتناثرت أوراق الاقتراع على الأرض.
وقالت السلطات المحلية إن خمسة أشخاص على الأقل بينهم أطفال أصيبوا في ولاية بورنو شمال شرق البلاد عندما هاجم متطرفو بوكو حرام الناخبين في بلدة قوزا.
شرعت السلطات النيجيرية
السبت في عمليات فرز أصوات انتخابات رئاسية غير محسومة النتائج.
وتمت دعوة أكثر من 87 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في 176 ألف مركز اقتراع لاختيار رئيس من بين 18 مرشحا بجانب نواب وأعضاء بمجلس الشيوخ.