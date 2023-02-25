عربي
https://sputnikarabic.ae/20230225/الجزائر-تكشف-هوية-معتمرين-جزائريين-قتلا-في-فندق-بمكة-1074007679.html
الجزائر تكشف هوية معتمرين جزائريين قتلا في فندق بمكة
الجزائر تكشف هوية معتمرين جزائريين قتلا في فندق بمكة
أكد ديوان الحج والعمرة الجزائري، صباح اليوم السبت، هوية المعتمرين اللذين قتلا على يد معتمر جزائري آخر في فندق في مكة المكرمة. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T23:27+0000
2023-02-25T23:27+0000
الجزائر
مقتل
معتمرين
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065825018_0:449:2048:1601_1920x0_80_0_0_ba9a3daa4255302a03ffd8e2bc1ef7d9.jpg
وبحسب بيان الديوان الجزائري، المعتمرين هما "السيد قويدر بو عبد الله حسان، والسيد قدور برادعي"، وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية.وأشار ديوان الحج والعمرة الجزائري إلى أنه باشر بالتنسيق مع مصالح القنصلية الجزائرية العامة بجدة، كل الإجراءات اللازمة التي تقتضيها مثل هذه الأوضاع، ويتابع ما ستسفر عنه التحقيقات وكل الإجراءات المتعلقة بالضحيتين.وأعلنت الشرطة السعودية يوم الاثنين الماضي، إلقاء القبض على معتمر جزائري، بعد ارتكابه جريمة قتل في حق معتمرين جزائريين آخرين في فندق بمكة المكرمة.
https://sputnikarabic.ae/20230109/وزير-الحج-والعمرة-يعلن-عودة-الحج-هذا-العام-دون-قيود-أو-شروط-1072093767.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065825018_0:257:2048:1793_1920x0_80_0_0_3235928ab878a23232fd06a7ceacb4b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, مقتل, معتمرين, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
الجزائر, مقتل, معتمرين, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

الجزائر تكشف هوية معتمرين جزائريين قتلا في فندق بمكة

23:27 GMT 25.02.2023
© Sputnik . Б. Баратовمدينة الجزائر
مدينة الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . Б. Баратов
تابعنا عبرTelegram
أكد ديوان الحج والعمرة الجزائري، صباح اليوم السبت، هوية المعتمرين اللذين قتلا على يد معتمر جزائري آخر في فندق في مكة المكرمة.
وبحسب بيان الديوان الجزائري، المعتمرين هما "السيد قويدر بو عبد الله حسان، والسيد قدور برادعي"، وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية.
وأشار ديوان الحج والعمرة الجزائري إلى أنه باشر بالتنسيق مع مصالح القنصلية الجزائرية العامة بجدة، كل الإجراءات اللازمة التي تقتضيها مثل هذه الأوضاع، ويتابع ما ستسفر عنه التحقيقات وكل الإجراءات المتعلقة بالضحيتين.
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
وزير الحج والعمرة يعلن عودة الحج هذا العام دون قيود أو شروط
9 يناير, 17:26 GMT
وأعلنت الشرطة السعودية يوم الاثنين الماضي، إلقاء القبض على معتمر جزائري، بعد ارتكابه جريمة قتل في حق معتمرين جزائريين آخرين في فندق بمكة المكرمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:46 GMTБоевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 فبراير, 12:23 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала