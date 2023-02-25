https://sputnikarabic.ae/20230225/الجزائر-تكشف-هوية-معتمرين-جزائريين-قتلا-في-فندق-بمكة-1074007679.html

الجزائر تكشف هوية معتمرين جزائريين قتلا في فندق بمكة

الجزائر تكشف هوية معتمرين جزائريين قتلا في فندق بمكة

أكد ديوان الحج والعمرة الجزائري، صباح اليوم السبت، هوية المعتمرين اللذين قتلا على يد معتمر جزائري آخر في فندق في مكة المكرمة. 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T23:27+0000

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2023-02-25T23:27+0000

الجزائر

مقتل

معتمرين

العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

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وبحسب بيان الديوان الجزائري، المعتمرين هما "السيد قويدر بو عبد الله حسان، والسيد قدور برادعي"، وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية.وأشار ديوان الحج والعمرة الجزائري إلى أنه باشر بالتنسيق مع مصالح القنصلية الجزائرية العامة بجدة، كل الإجراءات اللازمة التي تقتضيها مثل هذه الأوضاع، ويتابع ما ستسفر عنه التحقيقات وكل الإجراءات المتعلقة بالضحيتين.وأعلنت الشرطة السعودية يوم الاثنين الماضي، إلقاء القبض على معتمر جزائري، بعد ارتكابه جريمة قتل في حق معتمرين جزائريين آخرين في فندق بمكة المكرمة.

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الجزائر, مقتل, معتمرين, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم