https://sputnikarabic.ae/20230225/الجزائر-تكشف-هوية-معتمرين-جزائريين-قتلا-في-فندق-بمكة-1074007679.html
الجزائر تكشف هوية معتمرين جزائريين قتلا في فندق بمكة
الجزائر تكشف هوية معتمرين جزائريين قتلا في فندق بمكة
أكد ديوان الحج والعمرة الجزائري، صباح اليوم السبت، هوية المعتمرين اللذين قتلا على يد معتمر جزائري آخر في فندق في مكة المكرمة. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T23:27+0000
2023-02-25T23:27+0000
2023-02-25T23:27+0000
الجزائر
مقتل
معتمرين
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وبحسب بيان الديوان الجزائري، المعتمرين هما "السيد قويدر بو عبد الله حسان، والسيد قدور برادعي"، وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية.وأشار ديوان الحج والعمرة الجزائري إلى أنه باشر بالتنسيق مع مصالح القنصلية الجزائرية العامة بجدة، كل الإجراءات اللازمة التي تقتضيها مثل هذه الأوضاع، ويتابع ما ستسفر عنه التحقيقات وكل الإجراءات المتعلقة بالضحيتين.وأعلنت الشرطة السعودية يوم الاثنين الماضي، إلقاء القبض على معتمر جزائري، بعد ارتكابه جريمة قتل في حق معتمرين جزائريين آخرين في فندق بمكة المكرمة.
https://sputnikarabic.ae/20230109/وزير-الحج-والعمرة-يعلن-عودة-الحج-هذا-العام-دون-قيود-أو-شروط-1072093767.html
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الجزائر, مقتل, معتمرين, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
الجزائر, مقتل, معتمرين, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
الجزائر تكشف هوية معتمرين جزائريين قتلا في فندق بمكة
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أكد ديوان الحج والعمرة الجزائري، صباح اليوم السبت، هوية المعتمرين اللذين قتلا على يد معتمر جزائري آخر في فندق في مكة المكرمة.
وبحسب بيان الديوان الجزائري، المعتمرين هما "السيد قويدر بو عبد الله حسان، والسيد قدور برادعي"، وفقا لصحيفة
الشروق الجزائرية.
وأشار ديوان الحج والعمرة الجزائري إلى أنه باشر بالتنسيق مع مصالح القنصلية الجزائرية العامة بجدة، كل الإجراءات اللازمة التي تقتضيها مثل هذه الأوضاع، ويتابع ما ستسفر عنه التحقيقات وكل الإجراءات
المتعلقة بالضحيتين.
وأعلنت الشرطة السعودية يوم الاثنين الماضي، إلقاء القبض على معتمر جزائري، بعد ارتكابه جريمة قتل في حق معتمرين جزائريين آخرين في فندق بمكة المكرمة.