عربي
https://sputnikarabic.ae/20230225/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-قدرته-على-استهداف-السفن-الحربية-الأمريكية-على-بعد-2000-كلم-1073981246.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن قدرته على استهداف السفن الحربية الأمريكية على بعد 2000 كلم
الحرس الثوري الإيراني يعلن قدرته على استهداف السفن الحربية الأمريكية على بعد 2000 كلم
أعلنت إيران عن إنتاجها صاروخا فرط صوتي، يستطيع استهداف السفن الحربية الأمريكية على بعد يقارب الـ2000 كلم. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T08:32+0000
2023-02-25T08:44+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/10/1047813936_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6e1c653c451f3a7b6c07edd427efbcb3.jpg
ووفق تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال العميد أمير علي حاجي زادة، قائد قوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، إن بلاده أصبحت قادرة على استهداف السفن الحربية الأمريكية على بعد يقارب الـ2000 كلم، قائلا: "الأسطول الأمريكي في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط، في مرمى صواريخنا".ولفت زاده إلى أن "عدم تخطي هذا المدى هو مراعاة للأوروبيين الذين عليهم أن يحافظوا على احترام أنفسهم أيضا"، حسب تعبيره.وعن مواصفات الصاروخ الإيراني، قال: "محرك الصاروخ الفرط صوتي الايراني يتم تشغيله عند اقترابه مسافة 400 - 500 كيلومتر من الهدف"، لافتا إلى أن "منظومات هذا الصاروخ تمكنه من استهداف أية نقطة يريدها، وأن سرعته تفوق 13 ماخا".وأوضح أن هذا الصاروخ لديه القدرة على "المناورة خارج الغلاف الجوي والتحرك في اتجاهات مختلفة، وله محرك يبدأ بالعمل عند اقترابه من الهدف مسافة 300 أو 400 أو 500 كيلومتر".وألمح المسؤول العسكري الإيراني إلى أن "أهم خصائص الصاروخ الفرط صوتي هو عدم إمكانية تتبعه من قبل منظومات الدفاع الصاروخي للعدو".وشدد زاده على أن "الأعداء لا يمكنهم أن يصنعوا مثيلا لهذا الصاروخ حتى بعد مضي عدة عقود".وأوضح أنه "نظرا لخروج الصاروخ الفرط صوتي من الغلاف الجوي فنحن نبحث عن طريقة لإزاحة الستار عنه"، لافتا إلى أنه "إذا لم يثق الأمريكيون بذلك فذلك ليس مهما ففي يوم المواجهة ستتوضح الأمور".يشار إلى أن إيران كانت قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن أنها أتمت وللمرة الأولى صناعة صاروخ باليستي فرط صوتي قادر على المناورة، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي أعلنت أنها طورت هذه التكنولوجيا.
https://sputnikarabic.ae/20230224/الحرس-الثوري-الإيراني-يهدد-جميع-السفن-الأمريكية-في-المحيط-الهندي-والبحرين-الأحمر-والمتوسط-1073974522.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/10/1047813936_223:0:2444:1666_1920x0_80_0_0_cd876246593bde0477e8b651e02fdfe4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن قدرته على استهداف السفن الحربية الأمريكية على بعد 2000 كلم

08:32 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 08:44 GMT 25.02.2023)
© AFP 2023 / -قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة
قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegram
أعلنت إيران عن إنتاجها صاروخا فرط صوتي، يستطيع استهداف السفن الحربية الأمريكية على بعد يقارب الـ2000 كلم.
ووفق تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال العميد أمير علي حاجي زادة، قائد قوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، إن بلاده أصبحت قادرة على استهداف السفن الحربية الأمريكية على بعد يقارب الـ2000 كلم، قائلا: "الأسطول الأمريكي في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط، في مرمى صواريخنا".
ولفت زاده إلى أن "عدم تخطي هذا المدى هو مراعاة للأوروبيين الذين عليهم أن يحافظوا على احترام أنفسهم أيضا"، حسب تعبيره.
وعن مواصفات الصاروخ الإيراني، قال: "محرك الصاروخ الفرط صوتي الايراني يتم تشغيله عند اقترابه مسافة 400 - 500 كيلومتر من الهدف"، لافتا إلى أن "منظومات هذا الصاروخ تمكنه من استهداف أية نقطة يريدها، وأن سرعته تفوق 13 ماخا".
وأوضح أن هذا الصاروخ لديه القدرة على "المناورة خارج الغلاف الجوي والتحرك في اتجاهات مختلفة، وله محرك يبدأ بالعمل عند اقترابه من الهدف مسافة 300 أو 400 أو 500 كيلومتر".
وألمح المسؤول العسكري الإيراني إلى أن "أهم خصائص الصاروخ الفرط صوتي هو عدم إمكانية تتبعه من قبل منظومات الدفاع الصاروخي للعدو".
وشدد زاده على أن "الأعداء لا يمكنهم أن يصنعوا مثيلا لهذا الصاروخ حتى بعد مضي عدة عقود".
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
الحرس الثوري الإيراني يهدد جميع السفن الأمريكية في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط
أمس, 20:43 GMT
وأوضح أنه "نظرا لخروج الصاروخ الفرط صوتي من الغلاف الجوي فنحن نبحث عن طريقة لإزاحة الستار عنه"، لافتا إلى أنه "إذا لم يثق الأمريكيون بذلك فذلك ليس مهما ففي يوم المواجهة ستتوضح الأمور".
يشار إلى أن إيران كانت قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن أنها أتمت وللمرة الأولى صناعة صاروخ باليستي فرط صوتي قادر على المناورة، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي أعلنت أنها طورت هذه التكنولوجيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:35 GMTБоевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:23 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала