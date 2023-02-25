https://sputnikarabic.ae/20230225/الحزب-الجمهوري-في-تونس-يطالب-بالإفراج-الفوري-عن-أمينه-العام-1074005172.html
الحزب الجمهوري في تونس يطالب بالإفراج الفوري عن أمينه العام
الحزب الجمهوري في تونس يطالب بالإفراج الفوري عن أمينه العام
طالب الحزب الجمهوري في تونس السلطات بالإفراج الفوري عن أمينه العام عصام الشابي وكافة المعتقلين السياسيين. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T21:20+0000
2023-02-25T21:20+0000
2023-02-25T21:20+0000
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وفي بيان صادر عنه اليوم السبت، وصف الحزب الجمهوري اعتقال الشابي بـ"المهزلة"، بحسب موقع قناة "نسمة".واعتبر البيان أن اعتقال الشابي يحمل طابعا سياسيا لا يستند لأي أساس واقعي ولا قانوني.وقال إن الاعتقال يتعمد خلط الأوراق لإسكات الأصوات المعارضة لخيارات السلطة.وأكد الحزب أن خياراته ثابتة من النضال السلمي والمدني والعلني تحت مظلة القانون في إطار التمسك بأمن البلاد وبعيدا عن أي شكل من أشكال الـتآمر.ورأى الحزب أن أمن تونس الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر، فجر اليوم السبت أمرا بإيداع الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في السجن بتهمة تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي.
https://sputnikarabic.ae/20230225/النهضة-التونسية-منددة-باعتقالات-المعارضين-للرئيس-عودة-للدكتاتورية-ودولة-التعذيب-1073988563.html
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أخبار تونس اليوم, الحزب الجمهوري, الأمن التونسي, العالم العربي, الأخبار
أخبار تونس اليوم, الحزب الجمهوري, الأمن التونسي, العالم العربي, الأخبار
الحزب الجمهوري في تونس يطالب بالإفراج الفوري عن أمينه العام
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طالب الحزب الجمهوري في تونس السلطات بالإفراج الفوري عن أمينه العام عصام الشابي وكافة المعتقلين السياسيين.
وفي بيان صادر عنه اليوم السبت، وصف الحزب الجمهوري اعتقال الشابي بـ"المهزلة"، بحسب موقع
قناة "نسمة".
واعتبر البيان أن اعتقال الشابي يحمل طابعا سياسيا لا يستند لأي أساس واقعي ولا قانوني.
وقال إن الاعتقال يتعمد خلط الأوراق لإسكات الأصوات المعارضة لخيارات السلطة.
وأكد الحزب أن خياراته ثابتة من النضال السلمي والمدني والعلني تحت مظلة القانون في إطار التمسك بأمن البلاد وبعيدا عن أي شكل من أشكال الـتآمر.
ورأى الحزب أن أمن تونس الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي
لمكافحة الإرهاب أصدر، فجر اليوم السبت أمرا بإيداع الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في السجن بتهمة تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي.