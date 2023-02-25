عربي
https://sputnikarabic.ae/20230225/الحزب-الجمهوري-في-تونس-يطالب-بالإفراج-الفوري-عن-أمينه-العام-1074005172.html
الحزب الجمهوري في تونس يطالب بالإفراج الفوري عن أمينه العام
الحزب الجمهوري في تونس يطالب بالإفراج الفوري عن أمينه العام
طالب الحزب الجمهوري في تونس السلطات بالإفراج الفوري عن أمينه العام عصام الشابي وكافة المعتقلين السياسيين. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T21:20+0000
2023-02-25T21:20+0000
أخبار تونس اليوم
الحزب الجمهوري
الأمن التونسي
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101328/83/1013288387_0:227:2837:1822_1920x0_80_0_0_2178d5adbce8ac39ba7015e661c0fc41.jpg
وفي بيان صادر عنه اليوم السبت، وصف الحزب الجمهوري اعتقال الشابي بـ"المهزلة"، بحسب موقع قناة "نسمة".واعتبر البيان أن اعتقال الشابي يحمل طابعا سياسيا لا يستند لأي أساس واقعي ولا قانوني.وقال إن الاعتقال يتعمد خلط الأوراق لإسكات الأصوات المعارضة لخيارات السلطة.وأكد الحزب أن خياراته ثابتة من النضال السلمي والمدني والعلني تحت مظلة القانون في إطار التمسك بأمن البلاد وبعيدا عن أي شكل من أشكال الـتآمر.ورأى الحزب أن أمن تونس الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر، فجر اليوم السبت أمرا بإيداع الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في السجن بتهمة تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي.
https://sputnikarabic.ae/20230225/النهضة-التونسية-منددة-باعتقالات-المعارضين-للرئيس-عودة-للدكتاتورية-ودولة-التعذيب-1073988563.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101328/83/1013288387_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_96f916732a8885fd5a7adbd51833e4df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, الحزب الجمهوري, الأمن التونسي, العالم العربي, الأخبار
أخبار تونس اليوم, الحزب الجمهوري, الأمن التونسي, العالم العربي, الأخبار

الحزب الجمهوري في تونس يطالب بالإفراج الفوري عن أمينه العام

21:20 GMT 25.02.2023
© Sputnik . ألكسندر فالف / الانتقال إلى بنك الصورعلم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . ألكسندر فالف
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
طالب الحزب الجمهوري في تونس السلطات بالإفراج الفوري عن أمينه العام عصام الشابي وكافة المعتقلين السياسيين.
وفي بيان صادر عنه اليوم السبت، وصف الحزب الجمهوري اعتقال الشابي بـ"المهزلة"، بحسب موقع قناة "نسمة".
بعد ترشيح راشد الغنوشي للانتخابات البرلمانية.. هل انتهت الخلافات داخل حركة النهضة؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
"النهضة" التونسية منددة باعتقالات المعارضين للرئيس: عودة للدكتاتورية ودولة التعذيب
12:18 GMT
واعتبر البيان أن اعتقال الشابي يحمل طابعا سياسيا لا يستند لأي أساس واقعي ولا قانوني.
وقال إن الاعتقال يتعمد خلط الأوراق لإسكات الأصوات المعارضة لخيارات السلطة.
وأكد الحزب أن خياراته ثابتة من النضال السلمي والمدني والعلني تحت مظلة القانون في إطار التمسك بأمن البلاد وبعيدا عن أي شكل من أشكال الـتآمر.
ورأى الحزب أن أمن تونس الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر، فجر اليوم السبت أمرا بإيداع الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في السجن بتهمة تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:46 GMTБоевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:23 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала