https://sputnikarabic.ae/20230225/الخارجية-الروسية-الغرب-دمر-عملية-صناعة-القرار-في-مجموعة-العشرين-بفرض-رؤيته-للصراع-في-أوكرانيا-1073999700.html

الخارجية الروسية: الغرب دمر عملية صناعة القرار في مجموعة العشرين بفرض رؤيته للصراع في أوكرانيا

الخارجية الروسية: الغرب دمر عملية صناعة القرار في مجموعة العشرين بفرض رؤيته للصراع في أوكرانيا

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، دول الغرب المعادية لروسيا بتخريب عملية صناعة القرار بشكل جماعي في إطار مجموعة العشرين. 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T17:35+0000

2023-02-25T17:35+0000

2023-02-25T18:04+0000

روسيا

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وقالت الخارجية الروسية، في بيان بشأن انتهاء أعمال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي انعقد في العاصمة الهندية نيودلهي على مدار أمس الجمعة واليوم السبت: "من خلال الابتزاز السافر والإملاءات وطرح التفسيرات المتهافتة للوضع في أوكرانيا، عطل ممثلو دول الغرب مرة أخرى عملية صناعة القرار بشكل جماعي، ونتيجة لذلك فإن النص المعتمد للوثيقة، وباستثناء الصياغات الخاصة بأوكرانيا والتي لم تجر مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري وليست من اختصاصه أصلًا، أصبح رهينة لهذا الخط العدواني".وأضافت الخارجية الروسية: "نأسف لاستمرار زعزعة استقرار أنشطة مجموعة العشرين من قبل الغرب واستخدامها بطريقة معادية لروسيا وبأسلوب الصدام البحت، حيث يواصل خصومنا، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع محاولاتهم اليائسة لعزل روسيا وتحميلها مسؤولية مشكلات الأمن الدولي والاقتصاد العالمي".

https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-الأوروبي-يدرج-121-فردا-و96-منظمة-ضمن-حزمة-العقوبات-العاشرة-ضد-روسيا-1073987688.html

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