عربي
https://sputnikarabic.ae/20230225/الخارجية-الروسية-الغرب-دمر-عملية-صناعة-القرار-في-مجموعة-العشرين-بفرض-رؤيته-للصراع-في-أوكرانيا-1073999700.html
الخارجية الروسية: الغرب دمر عملية صناعة القرار في مجموعة العشرين بفرض رؤيته للصراع في أوكرانيا
الخارجية الروسية: الغرب دمر عملية صناعة القرار في مجموعة العشرين بفرض رؤيته للصراع في أوكرانيا
اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، دول الغرب المعادية لروسيا بتخريب عملية صناعة القرار بشكل جماعي في إطار مجموعة العشرين. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T17:35+0000
2023-02-25T18:04+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وقالت الخارجية الروسية، في بيان بشأن انتهاء أعمال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي انعقد في العاصمة الهندية نيودلهي على مدار أمس الجمعة واليوم السبت: "من خلال الابتزاز السافر والإملاءات وطرح التفسيرات المتهافتة للوضع في أوكرانيا، عطل ممثلو دول الغرب مرة أخرى عملية صناعة القرار بشكل جماعي، ونتيجة لذلك فإن النص المعتمد للوثيقة، وباستثناء الصياغات الخاصة بأوكرانيا والتي لم تجر مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري وليست من اختصاصه أصلًا، أصبح رهينة لهذا الخط العدواني".وأضافت الخارجية الروسية: "نأسف لاستمرار زعزعة استقرار أنشطة مجموعة العشرين من قبل الغرب واستخدامها بطريقة معادية لروسيا وبأسلوب الصدام البحت، حيث يواصل خصومنا، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع محاولاتهم اليائسة لعزل روسيا وتحميلها مسؤولية مشكلات الأمن الدولي والاقتصاد العالمي".
https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-الأوروبي-يدرج-121-فردا-و96-منظمة-ضمن-حزمة-العقوبات-العاشرة-ضد-روسيا-1073987688.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: الغرب دمر عملية صناعة القرار في مجموعة العشرين بفرض رؤيته للصراع في أوكرانيا

17:35 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 18:04 GMT 25.02.2023)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبرTelegram
اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، دول الغرب المعادية لروسيا بتخريب عملية صناعة القرار بشكل جماعي في إطار مجموعة العشرين.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان بشأن انتهاء أعمال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي انعقد في العاصمة الهندية نيودلهي على مدار أمس الجمعة واليوم السبت: "من خلال الابتزاز السافر والإملاءات وطرح التفسيرات المتهافتة للوضع في أوكرانيا، عطل ممثلو دول الغرب مرة أخرى عملية صناعة القرار بشكل جماعي، ونتيجة لذلك فإن النص المعتمد للوثيقة، وباستثناء الصياغات الخاصة بأوكرانيا والتي لم تجر مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري وليست من اختصاصه أصلًا، أصبح رهينة لهذا الخط العدواني".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فردا و96 منظمة ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا
11:41 GMT
وأضافت الخارجية الروسية: "نأسف لاستمرار زعزعة استقرار أنشطة مجموعة العشرين من قبل الغرب واستخدامها بطريقة معادية لروسيا وبأسلوب الصدام البحت، حيث يواصل خصومنا، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع محاولاتهم اليائسة لعزل روسيا وتحميلها مسؤولية مشكلات الأمن الدولي والاقتصاد العالمي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMTБоевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:23 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала