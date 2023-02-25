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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230225/الخارجية-الروسية-سويسرا-فقدت-وضعها-المحايد-فلا-يمكن-أن-تكون-وسيطا-في-الأزمة-الأوكرانية-1073989722.html
الخارجية الروسية: سويسرا فقدت وضعها المحايد فلا يمكن أن تكون وسيطا في الأزمة الأوكرانية
الخارجية الروسية: سويسرا فقدت وضعها المحايد فلا يمكن أن تكون وسيطا في الأزمة الأوكرانية
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على بيان برن بشأن إجراء محادثات حول أوكرانيا قائلة إن سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكنها أن تكون... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T12:45+0000
2023-02-25T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: "من جانبنا نلاحظ أن سويسرا، التي انضمت إلى العقوبات غير القانونية من جانب واحد ضد روسيا، من جانب الغرب، لذلك لم تعد دولة محايدة ولا يمكنها أن تدعي أي دور وساطة في سياق حل الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك توفير منصتها".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السويسري، إيغناسيو كاسيس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن بلاده مستعدة في أي وقت لجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا.وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا، حيث عملت الحكومة السويسرية على تجميد الأصول الروسية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230215/سويسرا-تقر-بصعوبة-نقل-الأصول-الروسية-إلى-أوكرانيا-1073555248.html
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الخارجية الروسية: سويسرا فقدت وضعها المحايد فلا يمكن أن تكون وسيطا في الأزمة الأوكرانية

12:45 GMT 25.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على بيان برن بشأن إجراء محادثات حول أوكرانيا قائلة إن سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكنها أن تكون منصة مناسبة لهكذا استحقاق.
وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: "من جانبنا نلاحظ أن سويسرا، التي انضمت إلى العقوبات غير القانونية من جانب واحد ضد روسيا، من جانب الغرب، لذلك لم تعد دولة محايدة ولا يمكنها أن تدعي أي دور وساطة في سياق حل الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك توفير منصتها".
الروبل واليوان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
سويسرا تقر بصعوبة نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا
15 فبراير, 12:39 GMT
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السويسري، إيغناسيو كاسيس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن بلاده مستعدة في أي وقت لجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا.
وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا، حيث عملت الحكومة السويسرية على تجميد الأصول الروسية في البلاد.
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