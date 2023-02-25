https://sputnikarabic.ae/20230225/الخارجية-الروسية-سويسرا-فقدت-وضعها-المحايد-فلا-يمكن-أن-تكون-وسيطا-في-الأزمة-الأوكرانية-1073989722.html
الخارجية الروسية: سويسرا فقدت وضعها المحايد فلا يمكن أن تكون وسيطا في الأزمة الأوكرانية
الخارجية الروسية: سويسرا فقدت وضعها المحايد فلا يمكن أن تكون وسيطا في الأزمة الأوكرانية
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على بيان برن بشأن إجراء محادثات حول أوكرانيا قائلة إن سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكنها أن تكون... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T12:45+0000
2023-02-25T12:45+0000
2023-02-25T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: "من جانبنا نلاحظ أن سويسرا، التي انضمت إلى العقوبات غير القانونية من جانب واحد ضد روسيا، من جانب الغرب، لذلك لم تعد دولة محايدة ولا يمكنها أن تدعي أي دور وساطة في سياق حل الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك توفير منصتها".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السويسري، إيغناسيو كاسيس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن بلاده مستعدة في أي وقت لجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا.وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا، حيث عملت الحكومة السويسرية على تجميد الأصول الروسية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230215/سويسرا-تقر-بصعوبة-نقل-الأصول-الروسية-إلى-أوكرانيا-1073555248.html
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روسيا
الخارجية الروسية: سويسرا فقدت وضعها المحايد فلا يمكن أن تكون وسيطا في الأزمة الأوكرانية
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على بيان برن بشأن إجراء محادثات حول أوكرانيا قائلة إن سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكنها أن تكون منصة مناسبة لهكذا استحقاق.
وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: "من جانبنا نلاحظ أن سويسرا، التي انضمت إلى العقوبات غير القانونية من جانب واحد ضد روسيا، من جانب الغرب، لذلك لم تعد دولة محايدة ولا يمكنها أن تدعي أي دور وساطة في سياق حل الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك توفير منصتها".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السويسري، إيغناسيو كاسيس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن بلاده مستعدة في أي وقت لجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا.
وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا، حيث عملت الحكومة السويسرية على تجميد الأصول الروسية في البلاد.