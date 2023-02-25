https://sputnikarabic.ae/20230225/الدفاع-الروسية-الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-سو-25-أوكرانية-1073985706.html
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي قصف نقاط انتشار مؤقت لوحدات العمليات الخاصة الأوكرانية ومشاة البحرية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T10:55+0000
2023-02-25T10:55+0000
2023-02-25T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "تم ضرب نقاط الانتشار المؤقت لوحدات مشاة البحرية وقوات العمليات الخاصة في منطقة قرية غلوخوي بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأضافت أن مجموعة القوات "يوجني" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 120 عسكريًا أوكرانيًا ودمرت 5 قطع من المعدات، بما في ذلك مدفعا هاوتزر، فضلاً عن مستودع للذخيرة بالقرب من أفدييفكا على محور دونيتسك. كما أكدت أن مقاتلات تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-24 و ميغ-29 في جمهورية دونيتسك. كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في منطقة متياجينكا بمقاطعة خيرسون. وتم تدمير ثماني طائرات مسيرة وصاروخين من راجمة هيمارس وثلاثة صواريخ من طراز "توتشكا-أو" البالستية في يوم واحد.
https://sputnikarabic.ae/20230224/الدفاع-الروسية-القوات-الروسية-تدمر-مدفعية-أمريكية-الصنع-1073960391.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية
10:55 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 11:17 GMT 25.02.2023) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي قصف نقاط انتشار مؤقت لوحدات العمليات الخاصة الأوكرانية ومشاة البحرية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقالت الوزارة: "تم ضرب نقاط الانتشار المؤقت لوحدات مشاة البحرية وقوات العمليات الخاصة في منطقة قرية غلوخوي بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأضافت أن مجموعة القوات "يوجني" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 120 عسكريًا أوكرانيًا ودمرت 5 قطع من المعدات، بما في ذلك مدفعا هاوتزر، فضلاً عن مستودع للذخيرة بالقرب من أفدييفكا على محور دونيتسك.
كما أكدت أن مقاتلات تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-24 و ميغ-29 في جمهورية دونيتسك.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في منطقة متياجينكا بمقاطعة خيرسون. وتم تدمير ثماني طائرات مسيرة وصاروخين من راجمة هيمارس وثلاثة صواريخ من طراز "توتشكا-أو" البالستية في يوم واحد.