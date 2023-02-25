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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230225/الدفاع-الروسية-الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-سو-25-أوكرانية-1073985706.html
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي قصف نقاط انتشار مؤقت لوحدات العمليات الخاصة الأوكرانية ومشاة البحرية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T10:55+0000
2023-02-25T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "تم ضرب نقاط الانتشار المؤقت لوحدات مشاة البحرية وقوات العمليات الخاصة في منطقة قرية غلوخوي بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأضافت أن مجموعة القوات "يوجني" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 120 عسكريًا أوكرانيًا ودمرت 5 قطع من المعدات، بما في ذلك مدفعا هاوتزر، فضلاً عن مستودع للذخيرة بالقرب من أفدييفكا على محور دونيتسك. كما أكدت أن مقاتلات تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-24 و ميغ-29 في جمهورية دونيتسك. كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في منطقة متياجينكا بمقاطعة خيرسون. وتم تدمير ثماني طائرات مسيرة وصاروخين من راجمة هيمارس وثلاثة صواريخ من طراز "توتشكا-أو" البالستية في يوم واحد.
https://sputnikarabic.ae/20230224/الدفاع-الروسية-القوات-الروسية-تدمر-مدفعية-أمريكية-الصنع-1073960391.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية: الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية

10:55 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 11:17 GMT 25.02.2023)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . РИА Новости
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي قصف نقاط انتشار مؤقت لوحدات العمليات الخاصة الأوكرانية ومشاة البحرية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقالت الوزارة: "تم ضرب نقاط الانتشار المؤقت لوحدات مشاة البحرية وقوات العمليات الخاصة في منطقة قرية غلوخوي بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأضافت أن مجموعة القوات "يوجني" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 120 عسكريًا أوكرانيًا ودمرت 5 قطع من المعدات، بما في ذلك مدفعا هاوتزر، فضلاً عن مستودع للذخيرة بالقرب من أفدييفكا على محور دونيتسك.
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير أنظمة مدفعية أمريكية الصنع تابعة لأوكرانيا
أمس, 10:56 GMT
كما أكدت أن مقاتلات تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-24 و ميغ-29 في جمهورية دونيتسك.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في منطقة متياجينكا بمقاطعة خيرسون. وتم تدمير ثماني طائرات مسيرة وصاروخين من راجمة هيمارس وثلاثة صواريخ من طراز "توتشكا-أو" البالستية في يوم واحد.
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