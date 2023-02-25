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https://sputnikarabic.ae/20230225/العالم-يتجه-إلى-حلقة-الموت-العلماء-يتوصلون-إلى-اكتشاف-رهيب-1073980116.html
العالم يتجه إلى "حلقة الموت"... العلماء يتوصلون إلى اكتشاف رهيب
العالم يتجه إلى "حلقة الموت"... العلماء يتوصلون إلى اكتشاف رهيب
دق المحللون في المركز البريطاني IPPR ناقوس الخطر. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T07:44+0000
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فهم يعتقدون أن كوكبنا قد يكون في "حلقة الموت" بسبب تغير المناخ، حسب الموقع الرسمي لمنظمتهم.دعا العلماء الدول إلى توحيد الجهود لمواجهة أزمة المناخ والبيئة. وإلا فإن العواقب لا مفر منها، العواقب التي ستتحدى قدرة المجتمع على القضاء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، أي تشكيل "حلقة الموت".وأعرب المحللون عن أسفهم لأنه بدلاً من اتخاذ إجراءات، فإن السلطات تناقش ببساطة حتمية ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية.ولخص العلماء: "هناك حاجة إلى جهود منهجية للقضاء على التهديدات. خلافًا لذلك، يمكن للعالم أن يغرق أكثر في دوامة قاتلة من الاضطرابات البيئية المتسارعة والاستجابات الدفاعية العكسية.
https://sputnikarabic.ae/20230201/بايدن-تغير-المناخ-تهديد-أخطر-من-السلاح-النووي-1072938377.html
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علوم
علوم

العالم يتجه إلى "حلقة الموت"... العلماء يتوصلون إلى اكتشاف رهيب

07:44 GMT 25.02.2023
© Sputnik . Andrej Shapran / الانتقال إلى بنك الصورغروب الشمس على ساحل جزيرة كوناشير لمحمية الكوريل الطبيعية
غروب الشمس على ساحل جزيرة كوناشير لمحمية الكوريل الطبيعية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . Andrej Shapran
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دق المحللون في المركز البريطاني IPPR ناقوس الخطر.
فهم يعتقدون أن كوكبنا قد يكون في "حلقة الموت" بسبب تغير المناخ، حسب الموقع الرسمي لمنظمتهم.
دعا العلماء الدول إلى توحيد الجهود لمواجهة أزمة المناخ والبيئة. وإلا فإن العواقب لا مفر منها، العواقب التي ستتحدى قدرة المجتمع على القضاء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، أي تشكيل "حلقة الموت".
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
بايدن: تغير المناخ تهديد أخطر من السلاح النووي
1 فبراير, 05:56 GMT
وأعرب المحللون عن أسفهم لأنه بدلاً من اتخاذ إجراءات، فإن السلطات تناقش ببساطة حتمية ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية.
ولخص العلماء: "هناك حاجة إلى جهود منهجية للقضاء على التهديدات. خلافًا لذلك، يمكن للعالم أن يغرق أكثر في دوامة قاتلة من الاضطرابات البيئية المتسارعة والاستجابات الدفاعية العكسية.
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