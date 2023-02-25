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https://sputnikarabic.ae/20230225/العراق-يمنع-بث-مسلسل-معاوية-وفيلم-أبو-لؤلؤة-1073996856.html
العراق يمنع بث مسلسل "معاوية" وفيلم "أبو لؤلؤة"
العراق يمنع بث مسلسل "معاوية" وفيلم "أبو لؤلؤة"
قررت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم السبت، منع بث مسلسل "معاوية" وفيلم "أبو لؤلؤة". 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T16:09+0000
2023-02-25T16:09+0000
مجتمع
العراق
مسلسل
فيلم
منوعات
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وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قناتي" MBC العراق" و"الشعائر" استجابت لتوجيه الهيئة.وقالت إن التوجيه يأتي في إطار الرغبة في عدم بث أي أعمال فنية تتناول موضوعات تاريخية جدلية ومنها العملان الفنيان المذكوران.ومسلسل "معاوية" من إنتاج مجموعة قنوات MBC وكان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.ويعيد المسلسل قراءة شخصية الصحابي معاوية بن أبي سفيان الحقيقية، بشكل جديد من خلال العمل الدرامي.وكانت قناة "الشعائر" العراقية أعلنت في وقت سابق التحضير لإنتاج فيلم سينمائي ضخم بعنوان "شجاعة أبو لؤلؤة" قاتل الصحابي عمر بن الخطاب.
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العراق, مسلسل, فيلم, منوعات
العراق, مسلسل, فيلم, منوعات

العراق يمنع بث مسلسل "معاوية" وفيلم "أبو لؤلؤة"

16:09 GMT 25.02.2023
© AFP 2023 / NASSER YOUNESشبكة "إم بي سي" الإعلامية السعودية
شبكة إم بي سي الإعلامية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / NASSER YOUNES
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قررت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم السبت، منع بث مسلسل "معاوية" وفيلم "أبو لؤلؤة".
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قناتي" MBC العراق" و"الشعائر" استجابت لتوجيه الهيئة.
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وقالت إن التوجيه يأتي في إطار الرغبة في عدم بث أي أعمال فنية تتناول موضوعات تاريخية جدلية ومنها العملان الفنيان المذكوران.
ومسلسل "معاوية" من إنتاج مجموعة قنوات MBC وكان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
ويعيد المسلسل قراءة شخصية الصحابي معاوية بن أبي سفيان الحقيقية، بشكل جديد من خلال العمل الدرامي.
وكانت قناة "الشعائر" العراقية أعلنت في وقت سابق التحضير لإنتاج فيلم سينمائي ضخم بعنوان "شجاعة أبو لؤلؤة" قاتل الصحابي عمر بن الخطاب.
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