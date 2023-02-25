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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230225/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ياغودني-في-أرتيوموفسك-والجيش-الأوكراني-يفجر-سدا-لإعاقة-التقدم-العسكري-1073999273.html
القوات الروسية تحرر بلدة "ياغودنوي" في أرتيوموفسك والجيش الأوكراني يفجر سدا لإعاقة التقدم العسكري
القوات الروسية تحرر بلدة "ياغودنوي" في أرتيوموفسك والجيش الأوكراني يفجر سدا لإعاقة التقدم العسكري
أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، اليوم السبت، عن تحرير بلدة ياغودنوي شمالي أرتيوموفسك من القوات الأوكرانية. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T17:16+0000
2023-02-25T17:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشر بريغوجين على صفحته الخاصة في "تلغرام": "عند الساعة السابعة من مساء يوم 25 فبراير/شباط، استولت الوحدات الهجومية التابعة لمجموعة فاغنر العسكرية على بلدة ياغودنوي الواقعة شمالي أرتيوموفسك".وفي سياق متصل، أعلن مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية فجرت سدا في مدينة أرتيموفسك، وذلك في محاولة لمنع تقدم مقاتلي "فاغنر" في أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230225/مسؤولون-غربيون-يقرون-بحتمية-انسحاب-قوات-كييف-من-أرتيوموفسك-1073976548.html
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روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة "ياغودنوي" في أرتيوموفسك والجيش الأوكراني يفجر سدا لإعاقة التقدم العسكري

17:16 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 17:20 GMT 25.02.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
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أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، اليوم السبت، عن تحرير بلدة ياغودنوي شمالي أرتيوموفسك من القوات الأوكرانية.
ونشر بريغوجين على صفحته الخاصة في "تلغرام": "عند الساعة السابعة من مساء يوم 25 فبراير/شباط، استولت الوحدات الهجومية التابعة لمجموعة فاغنر العسكرية على بلدة ياغودنوي الواقعة شمالي أرتيوموفسك".
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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01:35 GMT
وفي سياق متصل، أعلن مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية فجرت سدا في مدينة أرتيموفسك، وذلك في محاولة لمنع تقدم مقاتلي "فاغنر" في أرتيوموفسك.
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