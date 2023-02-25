https://sputnikarabic.ae/20230225/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ياغودني-في-أرتيوموفسك-والجيش-الأوكراني-يفجر-سدا-لإعاقة-التقدم-العسكري-1073999273.html
القوات الروسية تحرر بلدة "ياغودنوي" في أرتيوموفسك والجيش الأوكراني يفجر سدا لإعاقة التقدم العسكري
القوات الروسية تحرر بلدة "ياغودنوي" في أرتيوموفسك والجيش الأوكراني يفجر سدا لإعاقة التقدم العسكري
أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، اليوم السبت، عن تحرير بلدة ياغودنوي شمالي أرتيوموفسك من القوات الأوكرانية. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T17:16+0000
2023-02-25T17:16+0000
2023-02-25T17:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشر بريغوجين على صفحته الخاصة في "تلغرام": "عند الساعة السابعة من مساء يوم 25 فبراير/شباط، استولت الوحدات الهجومية التابعة لمجموعة فاغنر العسكرية على بلدة ياغودنوي الواقعة شمالي أرتيوموفسك".وفي سياق متصل، أعلن مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية فجرت سدا في مدينة أرتيموفسك، وذلك في محاولة لمنع تقدم مقاتلي "فاغنر" في أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230225/مسؤولون-غربيون-يقرون-بحتمية-انسحاب-قوات-كييف-من-أرتيوموفسك-1073976548.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة "ياغودنوي" في أرتيوموفسك والجيش الأوكراني يفجر سدا لإعاقة التقدم العسكري
17:16 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 17:20 GMT 25.02.2023) تابعنا عبر
أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، اليوم السبت، عن تحرير بلدة ياغودنوي شمالي أرتيوموفسك من القوات الأوكرانية.
ونشر بريغوجين على صفحته الخاصة في "تلغرام": "عند الساعة السابعة من مساء يوم 25 فبراير/شباط، استولت الوحدات الهجومية التابعة لمجموعة فاغنر العسكرية على بلدة ياغودنوي الواقعة شمالي أرتيوموفسك".
وفي سياق متصل، أعلن مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية فجرت سدا في مدينة أرتيموفسك، وذلك في محاولة لمنع تقدم مقاتلي "فاغنر" في أرتيوموفسك.