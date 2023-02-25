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https://sputnikarabic.ae/20230225/المستشار-الألماني-يؤكد-سعي-بلاده-لتعزيز-علاقاتها-مع-الهند-وتوسيع-مجالات-التعاون-المشترك-1073986988.html
المستشار الألماني يؤكد سعي بلاده لتعزيز علاقاتها مع الهند وتوسيع مجالات التعاون المشترك
المستشار الألماني يؤكد سعي بلاده لتعزيز علاقاتها مع الهند وتوسيع مجالات التعاون المشترك
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع الهند، وتوسيع مجالات التعاون المشترك. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T11:29+0000
2023-02-25T11:29+0000
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وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي اليوم السبت إنه "لدينا أكثر من 1140 شركة ألمانية تعمل في الهند وننوي تعزيز التعاون مع نيودلهي وتوسيع الاتفاقيات في مختلف المجالات".من جهته، أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن "الهند وألمانيا اتفقتا على أن الإصلاحات في المؤسسات متعددة الأطراف ضرورية لتعكس بشكل أفضل الحقائق العالمية"، مضيفا أن "هذا واضح من مشاركتنا النشطة داخل مجموعة الأربعة في تحسين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".ويقوم شولتس بزيارة إلى الهند تستغرق يومين، يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء مودي، والرئيسة الهندية دروبادي مورمو.وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية، فإن زيارة شولتس ستبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وتعمل على توثيق العلاقات الاقتصادية، وتوفر التوجيه الاستراتيجي للتعاون المستمر في العلوم والتكنولوجيا.
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المستشار الألماني يؤكد سعي بلاده لتعزيز علاقاتها مع الهند وتوسيع مجالات التعاون المشترك

11:29 GMT 25.02.2023
© Sputnik . Алексей Агарышев / الانتقال إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . Алексей Агарышев
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أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع الهند، وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي اليوم السبت إنه "لدينا أكثر من 1140 شركة ألمانية تعمل في الهند وننوي تعزيز التعاون مع نيودلهي وتوسيع الاتفاقيات في مختلف المجالات".
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من جهته، أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن "الهند وألمانيا اتفقتا على أن الإصلاحات في المؤسسات متعددة الأطراف ضرورية لتعكس بشكل أفضل الحقائق العالمية"، مضيفا أن "هذا واضح من مشاركتنا النشطة داخل مجموعة الأربعة في تحسين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ويقوم شولتس بزيارة إلى الهند تستغرق يومين، يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء مودي، والرئيسة الهندية دروبادي مورمو.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية، فإن زيارة شولتس ستبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وتعمل على توثيق العلاقات الاقتصادية، وتوفر التوجيه الاستراتيجي للتعاون المستمر في العلوم والتكنولوجيا.
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