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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230225/اليابان-تصعد-ضد-روسيا-بـ-4-إجراءات-جديدة-1073979044.html
اليابان تصعد ضد روسيا بـ 4 إجراءات جديدة
اليابان تصعد ضد روسيا بـ 4 إجراءات جديدة
قررت الحكومة اليابانية توسيع نطاق عقوباتها المفروضة على روسيا بعد خطوات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T07:12+0000
2023-02-25T07:14+0000
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وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، أنه تم الإعلان عن القرار خلال اجتماع لقادة مجموعة الدول السبع أمس الجمعة، والذي أعلنه رئيس الوزراء الياباني فوميو.وأعلن كيشيدا أن حكومته ستتخذ الإجراءات التالية كعقوبات جديدة ضد روسيا:- تجميد أصول الأفراد والمنظمات الروسية.- تجديد قائمة المنظمات التي تحظر الصادرات إليها.- توسيع قائمة السلع المحظورة للتصدير إلى روسيا والتي يمكن أن تعزز أسس الصناعة الروسية، مثل قطع غيار الطائرات المسيرة.- تجميد أصول المنظمات المالية الروسية.وكانت اليابان قد فرضت عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، معلنة تجميد أصول 892 شخصا، وفرضت 83 مؤسسة يابانية، بما في ذلك البنوك، حظرا على الصادرات من اليابان إلى 363 منظمة وشركة ومؤسسة مرتبطة بصناعة الدفاع.وفرضت طوكيو أيضا حظرا على تصدير أشباه الموصلات إلى روسيا، ومعدات إنتاج النفط، والسلع الفاخرة (الأحجار الكريمة، والكحول باهظ الثمن، والسيارات الفاخرة)، وأجهزة الكمبيوتر، وطابعات 3D، وحظرت استيراد الذهب والألات وبعض أنواع الخشب ومشروب الفودكا من روسيا.كما تم فرض حظر على الاستثمارات الجديدة وبعض الخدمات المالية.
https://sputnikarabic.ae/20230216/اليابان-تخفض-استيراد-الخضار-من-روسيا-81-في-المائة--1073578733.html
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أخبار اليابان, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
أخبار اليابان, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

اليابان تصعد ضد روسيا بـ 4 إجراءات جديدة

07:12 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 07:14 GMT 25.02.2023)
© AP Photo / Willy Kurniawanرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال جلسة قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022.
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال جلسة قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Willy Kurniawan
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قررت الحكومة اليابانية توسيع نطاق عقوباتها المفروضة على روسيا بعد خطوات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، أنه تم الإعلان عن القرار خلال اجتماع لقادة مجموعة الدول السبع أمس الجمعة، والذي أعلنه رئيس الوزراء الياباني فوميو.

وأعلن كيشيدا أن حكومته ستتخذ الإجراءات التالية كعقوبات جديدة ضد روسيا:
- تجميد أصول الأفراد والمنظمات الروسية.
- تجديد قائمة المنظمات التي تحظر الصادرات إليها.
- توسيع قائمة السلع المحظورة للتصدير إلى روسيا والتي يمكن أن تعزز أسس الصناعة الروسية، مثل قطع غيار الطائرات المسيرة.
- تجميد أصول المنظمات المالية الروسية.
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16 فبراير, 02:18 GMT
وكانت اليابان قد فرضت عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، معلنة تجميد أصول 892 شخصا، وفرضت 83 مؤسسة يابانية، بما في ذلك البنوك، حظرا على الصادرات من اليابان إلى 363 منظمة وشركة ومؤسسة مرتبطة بصناعة الدفاع.
وفرضت طوكيو أيضا حظرا على تصدير أشباه الموصلات إلى روسيا، ومعدات إنتاج النفط، والسلع الفاخرة (الأحجار الكريمة، والكحول باهظ الثمن، والسيارات الفاخرة)، وأجهزة الكمبيوتر، وطابعات 3D، وحظرت استيراد الذهب والألات وبعض أنواع الخشب ومشروب الفودكا من روسيا.
كما تم فرض حظر على الاستثمارات الجديدة وبعض الخدمات المالية.
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