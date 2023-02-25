https://sputnikarabic.ae/20230225/بايدن-المبادرة-الصينية-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-تعود-بالفائدة-على-روسيا-فقط-1073976731.html
بايدن: المبادرة الصينية لحل النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط
بايدن: المبادرة الصينية لحل النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط
اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الخطة التي اقترحتها الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T02:16+0000
2023-02-25T02:16+0000
2023-02-25T02:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
جو بايدن
روسيا
أخبار أوكرانيا
محادثات السلام
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في مقابلة أجرتها معه قناة "ABC" الإخبارية الأمريكية، "لم أرَ أي شيء في هذه الخطة من شأنه أن يفيد أي دولة باستثناء روسيا".ونشرت الخارجية الصينية، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.وقالت وزارة الخارجية الروسية ردا على الاقتراح، إن روسيا تقدر رغبة الصين الصادقة في المساهمة في التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا.وقال بايدن أيضًا إنه لا يتوقع مبادرة كبيرة من جانب الصين لتزويد روسيا بالأسلحة.بالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي إن القرم مسألة متروكة لأوكرانيا لتقررها.
https://sputnikarabic.ae/20230224/الصين-تنشر-اقتراحا-مؤلفا-من-12-بندا-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1073954087.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, جو بايدن, روسيا, أخبار أوكرانيا, محادثات السلام
الصين, جو بايدن, روسيا, أخبار أوكرانيا, محادثات السلام
بايدن: المبادرة الصينية لحل النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط
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اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الخطة التي اقترحتها الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في مقابلة أجرتها معه قناة "ABC" الإخبارية الأمريكية، "لم أرَ أي شيء في هذه الخطة
من شأنه أن يفيد أي دولة باستثناء روسيا".
ونشرت الخارجية الصينية
، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.
وقالت وزارة الخارجية الروسية ردا على الاقتراح، إن روسيا تقدر رغبة الصين الصادقة في المساهمة في التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا.
وقال بايدن أيضًا إنه لا يتوقع مبادرة كبيرة من جانب الصين لتزويد روسيا بالأسلحة.
بالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي إن القرم مسألة متروكة لأوكرانيا لتقررها.