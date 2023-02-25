https://sputnikarabic.ae/20230225/بايدن-يقول-إنه-يعتزم-خوض-الانتخابات-الرئاسية-عام-2024-1073976435.html
بايدن يقول إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024
بايدن يقول إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T01:00+0000
2023-02-25T01:00+0000
2023-02-25T01:09+0000
جو بايدن
الانتخابات الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
البيت الأبيض
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وقال بايدن في مقابلة على قناة "ABC"، "أنوي الترشح في عام 2024".وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اعتزامه الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2024.والشهر الماضي، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.
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سبوتنيك عربي
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جو بايدن, الانتخابات الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, البيت الأبيض
جو بايدن, الانتخابات الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, البيت الأبيض
بايدن يقول إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024
01:00 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 01:09 GMT 25.02.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024.
وقال بايدن في مقابلة على قناة "ABC"، "أنوي الترشح في عام 2024
".
وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اعتزامه الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2024.
والشهر الماضي، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.