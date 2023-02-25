https://sputnikarabic.ae/20230225/بدعم-جوي-مكثف-القوات-المالية-تعلن-تحييد-37-إرهابيا-وتوقيف-آخرين-1073976986.html
بدعم جوي مكثف.. القوات المالية تعلن تحييد 37 إرهابيا وتوقيف آخرين
بدعم جوي مكثف.. القوات المالية تعلن تحييد 37 إرهابيا وتوقيف آخرين
كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية في بيان لها، اليوم السبت، عن حصيلة نشاطها ضد الجماعات الإرهابية في الفترة الأخيرة، معلنة عن تحييد 37 إرهابيا... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T03:49+0000
2023-02-25T03:49+0000
2023-02-25T03:49+0000
أخبار مالي
مقتل إرهابيين
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الجماعات الإرهابية
تنظيم داعش الإرهابي
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الجزائر- سبوتنيك. وبحسب البيان " نفذت القوات المسلحة المالية 11 عملية جوية على مناطق متعددة، من بينها 20 مهمة استطلاع دفاعي، و7 غارات جوية على مواقع مختلفة بطائرات مسيرة، أسفرت عن تدمير 5 ملاذات إرهابية وتحييد 37 إرهابيا والقبض على 44 مشتبه وإبطال مفعول 7 عبوات ناسفة، فضلا عن تدمير سيارتي دفع رباعي و31 دراجة".وتنشط في مالي جماعات جهادية تابعة لتنظيمي (القاعدة وداعش - المحظورين في روسيا) وتشهد البلاد أعمال عنف طائفية وكذلك أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية عميقة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/مقتل-8-جنود-في-كمين-لمسلحين-شمالي-بوركينافاسو-1073768445.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي, مقتل إرهابيين, العالم, أخبار العالم الآن, الجماعات الإرهابية, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار مالي, مقتل إرهابيين, العالم, أخبار العالم الآن, الجماعات الإرهابية, تنظيم داعش الإرهابي
بدعم جوي مكثف.. القوات المالية تعلن تحييد 37 إرهابيا وتوقيف آخرين
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كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية في بيان لها، اليوم السبت، عن حصيلة نشاطها ضد الجماعات الإرهابية في الفترة الأخيرة، معلنة عن تحييد 37 إرهابيا وتوقيف آخرين .