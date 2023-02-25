https://sputnikarabic.ae/20230225/بولتون-ترامب-سينسحب-من-الناتو-إذا-أعيد-انتخابه-في-2024-1073988959.html

بولتون: ترامب سينسحب من "الناتو" إذا أعيد انتخابه في 2024‏

بولتون: ترامب سينسحب من "الناتو" إذا أعيد انتخابه في 2024‏

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ‏سينسحب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذا أعيد انتخابه في عام... 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T12:25+0000

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صرح بولتون خلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الجمعة، أنه "إذا تم انتخاب ترامب مرة أخرى ، أعتقد أنه سينسحب من الناتو".وكان بولتون قد جادل في وقت سابق، بأن استمرار التزام الحزب الجمهوري بترامب، هو أطول محاولة انتحار من قبل حزب سياسي في التاريخ.وكان جون بولتون قد أعلن، الشهر الماضي، أنه يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.وفي سبتمبر/ أيلول 2019، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه أبلغ بولتون، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، وأضاف في تغريدة على "تويتر": "أختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته".وتابع قائلا: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح.. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته.. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي".ولكن جون بولتون أكد في ذلك الوقت، أنه هو من عرض الاستقالة من منصبه، كمستشار للأمن القومي.

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