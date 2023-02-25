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https://sputnikarabic.ae/20230225/بيرو-تستدعي-سفيرها-لدى-المكسيك-احتجاجا-على-تصريحات-مناهضة-لرئيسة-البلاد-1073977549.html
بيرو تستدعي سفيرها لدى المكسيك احتجاجا على تصريحات مناهضة لرئيسة البلاد
بيرو تستدعي سفيرها لدى المكسيك احتجاجا على تصريحات مناهضة لرئيسة البلاد
أعلنت رئيسة بيرو دينا بولوارتي، أمس الجمعة، أنها استدعت سفير بلادها لدى المكسيك. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T05:35+0000
2023-02-25T05:40+0000
العالم
أخبار بيرو
المكسيك
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
البرلمان
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وأوضحت أن قرارها جاء احتجاجًا على التصريحات التي أدلى بها الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في وقت سابق الجمعة، ضد حكومتها، وقالت إنها تتعارض مع الحق الدولي في عدم التدخل بالشؤون الداخلية لأية دولة.جاءت تصريحات الرئيس المكسيكي التي أججت الخلاف في مؤتمر صحفي، حيث قال إنه اطلع على استطلاعات للرأي "حيث تحظى الرئيسة الزائفة (بولوارتي) بقبول 15% مقابل رفض وصل إلى 85%".مشيرا إلى أنهم (الرئيسة والبرلمان) يحكمون بالحرب والقمع والقوة.في وقت لاحق من يوم الجمعة، رفضت بولوارتي تعليقات لوبيز أوبرادور "حول الشؤون الداخلية لبيرو والأسئلة غير المقبولة التي صاغها مرارا حول الأصل الدستوري والديمقراطي لحكومتها.وقالت في بيان بالقصر الرئاسي في ليما، إنه رغم سحب السفير، فإن العلاقات الدبلوماسية بين بيرو والمكسيك "تظل رسميًا على مستوى القائم بالأعمال".تولت دينا بولوارتي مهامها في السابع من ديسمبر/ كانون الأول بعد أن أطاح البرلمان بالرئيس آنذاك بيدرو كاستيلو، وسجن بعد محاولته حل الكونغرس لتجنب التصويت على إقالته من منصبه.منذ ذلك الحين، كان هناك ما يقرب من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات التي خلفت 60 قتيلا، 48 منهم بسبب الاشتباكات المباشرة مع الشرطة، كما لقي شرطي مصرعه حرقا في سيارة دورية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/بيرو-مقتل-7-ضباط-شرطة-في-فخ-نصبه-مهاجمون-بالغابات-1073403661.html
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العالم, أخبار بيرو, المكسيك, أندريس مانويل لوبيز أوبرادور, البرلمان
العالم, أخبار بيرو, المكسيك, أندريس مانويل لوبيز أوبرادور, البرلمان

بيرو تستدعي سفيرها لدى المكسيك احتجاجا على تصريحات مناهضة لرئيسة البلاد

05:35 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 05:40 GMT 25.02.2023)
© AFP 2023 / CRIS BOURONCLEنائبة رئيس بيرو، دينا بولوارتي، بعد أداء اليمين الدستورية لمنصب رئيس الدولة بعد اعتقال الرئيس بيدرو كاستيليو
نائبة رئيس بيرو، دينا بولوارتي، بعد أداء اليمين الدستورية لمنصب رئيس الدولة بعد اعتقال الرئيس بيدرو كاستيليو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / CRIS BOURONCLE
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أعلنت رئيسة بيرو دينا بولوارتي، أمس الجمعة، أنها استدعت سفير بلادها لدى المكسيك.
وأوضحت أن قرارها جاء احتجاجًا على التصريحات التي أدلى بها الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في وقت سابق الجمعة، ضد حكومتها، وقالت إنها تتعارض مع الحق الدولي في عدم التدخل بالشؤون الداخلية لأية دولة.
جاءت تصريحات الرئيس المكسيكي التي أججت الخلاف في مؤتمر صحفي، حيث قال إنه اطلع على استطلاعات للرأي "حيث تحظى الرئيسة الزائفة (بولوارتي) بقبول 15% مقابل رفض وصل إلى 85%".
وقال أيضا إن أعضاء برلمان بيرو لديهم قبول أقل، حيث يرفضهم أكثر من 90% من الشارع البيروفي.
مشيرا إلى أنهم (الرئيسة والبرلمان) يحكمون بالحرب والقمع والقوة.
في وقت لاحق من يوم الجمعة، رفضت بولوارتي تعليقات لوبيز أوبرادور "حول الشؤون الداخلية لبيرو والأسئلة غير المقبولة التي صاغها مرارا حول الأصل الدستوري والديمقراطي لحكومتها.
وقالت في بيان بالقصر الرئاسي في ليما، إنه رغم سحب السفير، فإن العلاقات الدبلوماسية بين بيرو والمكسيك "تظل رسميًا على مستوى القائم بالأعمال".
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تولت دينا بولوارتي مهامها في السابع من ديسمبر/ كانون الأول بعد أن أطاح البرلمان بالرئيس آنذاك بيدرو كاستيلو، وسجن بعد محاولته حل الكونغرس لتجنب التصويت على إقالته من منصبه.
منذ ذلك الحين، كان هناك ما يقرب من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات التي خلفت 60 قتيلا، 48 منهم بسبب الاشتباكات المباشرة مع الشرطة، كما لقي شرطي مصرعه حرقا في سيارة دورية.
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