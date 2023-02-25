https://sputnikarabic.ae/20230225/تركيا-تحقق-مع-612-شخصا-على-صلة-بالمباني-المنهارة-جراء-الزلزال-1073994619.html
تركيا تحقق مع 612 شخصا على صلة بالمباني المنهارة جراء الزلزال
تركيا تحقق مع 612 شخصا على صلة بالمباني المنهارة جراء الزلزال
أعلن مسؤول حكومي تركي، اليوم السبت، أن السلطات تحقق مع أكثر من 600 شخص على صلة بالمباني التي انهارت جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت سابق الشهر... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T14:46+0000
2023-02-25T14:46+0000
2023-02-25T14:46+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
العالم
فتح تحقيق
هزة أرضبة
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وقال وزير العدل، بكير بوزداغ، إن 184 شخصا من بين 612 مشتبها به سجنوا على ذمة المحاكمة، بحسب "فرانس برس".وأضاف في تصريحات متلفزة من مركز التنسيق في ديار بكر جنوب شرقي تركيا أن من بين المحتجزين مقاولو إنشاءات وأصحاب مبانٍ أو مديرين.وأضاف بوزداغ: "يتواصل الكشف عن الأدلة كأساس بالنسبة للتحقيق الجنائي" في تداعيات الزلزال.وأثار الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الجاري وأدى لمصرع نحو 48 ألف شخص، شكوكا في تركيا بشأن السلامة الإنشائية للكثير من المباني البالغ عددها 173 ألف مبنى والتي انهارت أو تضررت بشكل كبير.قال خبراء إن العديد من المباني المنهارة بنيت بمواد ووسائل رديئة وغالبا لم تمتثل للمعايير الحكومية.اتهمت أحزاب المعارضة حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالفشل في تطبيق لوائح البناء.
https://sputnikarabic.ae/20230223/زلزال-جديد-بقوة-5-درجات-على-مقياس-ريختر-يضرب-تركيا-1073946006.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, فتح تحقيق, هزة أرضبة
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, فتح تحقيق, هزة أرضبة
تركيا تحقق مع 612 شخصا على صلة بالمباني المنهارة جراء الزلزال
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أعلن مسؤول حكومي تركي، اليوم السبت، أن السلطات تحقق مع أكثر من 600 شخص على صلة بالمباني التي انهارت جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت سابق الشهر الجاري.
وقال وزير العدل، بكير بوزداغ، إن 184 شخصا من بين 612 مشتبها به سجنوا على ذمة المحاكمة، بحسب "فرانس برس".
وأضاف في تصريحات متلفزة من مركز التنسيق في ديار بكر جنوب شرقي تركيا أن من بين المحتجزين مقاولو إنشاءات وأصحاب مبانٍ أو مديرين.
وأضاف بوزداغ: "يتواصل الكشف عن الأدلة كأساس بالنسبة للتحقيق الجنائي" في تداعيات الزلزال.
وأثار الزلزال المدمر الذي
ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الجاري وأدى لمصرع نحو 48 ألف شخص، شكوكا في تركيا بشأن السلامة الإنشائية للكثير من المباني البالغ عددها 173 ألف مبنى والتي انهارت أو تضررت بشكل كبير.
قال خبراء إن العديد من المباني المنهارة بنيت بمواد ووسائل رديئة وغالبا لم تمتثل للمعايير الحكومية.
اتهمت أحزاب المعارضة حكومة الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان بالفشل في تطبيق لوائح البناء.