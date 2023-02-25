https://sputnikarabic.ae/20230225/تركيا-تعلن-ترحيل-نحو-2000-مهاجر-غير-نظامي-خلال-أسبوع-1074006727.html

تركيا تعلن ترحيل نحو 2000 مهاجر غير نظامي خلال أسبوع

تركيا تعلن ترحيل نحو 2000 مهاجر غير نظامي خلال أسبوع

أعلنت السلطات التركية ترحيل نحو ألفي مهاجر غير نظامي خلال الفترة بين 17 و23 من الشهر الجاري. 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T21:59+0000

2023-02-25T21:59+0000

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ترحيل

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جاء ذلك في بيانات صادرة عن رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وكشفت البيانات أن السلطات المحلية ألقت القبض خلال هذه الفترة على 1789 مهاجرا غير شرعي في أنحاء البلاد.وأوضحت أنه تم ترحيل 1987 مهاجرا، وهم 512 أفغانيا و168 باكستانيا و1307 شخصا من جنسيات أخرى.ووفقا لبيانات إدارة الهجرة فإن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم منذ بداية عام 2023 ارتفع إلى 16 ألفا و729 مهاجرا.

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أخبار تركيا اليوم, العالم, مهاجر غير شرعي, وزارة الداخلية التركية, ترحيل