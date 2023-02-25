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https://sputnikarabic.ae/20230225/تركيا-تعلن-ترحيل-نحو-2000-مهاجر-غير-نظامي-خلال-أسبوع-1074006727.html
تركيا تعلن ترحيل نحو 2000 مهاجر غير نظامي خلال أسبوع
تركيا تعلن ترحيل نحو 2000 مهاجر غير نظامي خلال أسبوع
أعلنت السلطات التركية ترحيل نحو ألفي مهاجر غير نظامي خلال الفترة بين 17 و23 من الشهر الجاري. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T21:59+0000
2023-02-25T22:04+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
مهاجر غير شرعي
وزارة الداخلية التركية
ترحيل
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جاء ذلك في بيانات صادرة عن رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وكشفت البيانات أن السلطات المحلية ألقت القبض خلال هذه الفترة على 1789 مهاجرا غير شرعي في أنحاء البلاد.وأوضحت أنه تم ترحيل 1987 مهاجرا، وهم 512 أفغانيا و168 باكستانيا و1307 شخصا من جنسيات أخرى.ووفقا لبيانات إدارة الهجرة فإن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم منذ بداية عام 2023 ارتفع إلى 16 ألفا و729 مهاجرا.
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أخبار تركيا اليوم, العالم, مهاجر غير شرعي, وزارة الداخلية التركية, ترحيل
أخبار تركيا اليوم, العالم, مهاجر غير شرعي, وزارة الداخلية التركية, ترحيل

تركيا تعلن ترحيل نحو 2000 مهاجر غير نظامي خلال أسبوع

21:59 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 22:04 GMT 25.02.2023)
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sakis Mitrolidis
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أعلنت السلطات التركية ترحيل نحو ألفي مهاجر غير نظامي خلال الفترة بين 17 و23 من الشهر الجاري.
جاء ذلك في بيانات صادرة عن رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".
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وكشفت البيانات أن السلطات المحلية ألقت القبض خلال هذه الفترة على 1789 مهاجرا غير شرعي في أنحاء البلاد.
وأوضحت أنه تم ترحيل 1987 مهاجرا، وهم 512 أفغانيا و168 باكستانيا و1307 شخصا من جنسيات أخرى.
ووفقا لبيانات إدارة الهجرة فإن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم منذ بداية عام 2023 ارتفع إلى 16 ألفا و729 مهاجرا.
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