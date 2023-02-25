https://sputnikarabic.ae/20230225/تقرير-الاقتصاد-الأمريكي-قد-يجد-صعوبة-في-تفادي-الانزلاق-إلى-الركود-1073981879.html

تقرير: الاقتصاد الأمريكي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود

تقرير: الاقتصاد الأمريكي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود

أفاد تقرير اقتصادي عرضه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الجمعة، بأن الاقتصاد الأمريكي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود. 25.02.2023, سبوتنيك عربي

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ورجح التقرير أن يطول الركود الاقتصاد الأمريكي، حيث أنه لم ينجح بنك مركزي من قبل في مكافحة التضخم دون "تضحية اقتصادية أو ركود كبير"، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24".التقرير الذي أعده خبراء اقتصاد في إطار ندوة نظمتها مدرسة بوث للأعمال التابعة لجامعة شيكاغو، سرد بعض الحالات التي شهدت انخفاض التضخم في اقتصادات كبرى حدثت في خمسينيات القرن الماضي، مؤكدا أن انخفاض التضخم لم يحدث من دون التضحية بالنشاط الاقتصادي.دعا معدو التقرير، الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياسته لتحقيق مكافحة التضخم بحلول نهاية 2025، حيث قارن التقرير بين البيئة الحالية والوضع في أواخر السبعينيات حين عمد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الحين بول فولكر إلى رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة للتصدي لأزمة التضخم.يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من خطر الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار البنزين.وصرحت المسؤولة للقناة الإخبارية "سي إن إن"، أن هناك "خطرا" في أن ترتفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة مجددا، في الوقت الذي تتعاظم فيه المخاوف بشأن الضغط على ميزانية الأسر الأمريكية، بسبب ارتفاع صاروخي للأسعار.

https://sputnikarabic.ae/20221001/إعلام-أمريكي-الولايات-المتحدة-تصدر-التضخم-إلى-دول-أخرى-1068463809.html

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