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https://sputnikarabic.ae/20230225/تقرير-الاقتصاد-الأمريكي-قد-يجد-صعوبة-في-تفادي-الانزلاق-إلى-الركود-1073981879.html
تقرير: الاقتصاد الأمريكي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود
تقرير: الاقتصاد الأمريكي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود
أفاد تقرير اقتصادي عرضه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الجمعة، بأن الاقتصاد الأمريكي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T08:53+0000
2023-02-25T08:53+0000
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ورجح التقرير أن يطول الركود الاقتصاد الأمريكي، حيث أنه لم ينجح بنك مركزي من قبل في مكافحة التضخم دون "تضحية اقتصادية أو ركود كبير"، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24".التقرير الذي أعده خبراء اقتصاد في إطار ندوة نظمتها مدرسة بوث للأعمال التابعة لجامعة شيكاغو، سرد بعض الحالات التي شهدت انخفاض التضخم في اقتصادات كبرى حدثت في خمسينيات القرن الماضي، مؤكدا أن انخفاض التضخم لم يحدث من دون التضحية بالنشاط الاقتصادي.دعا معدو التقرير، الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياسته لتحقيق مكافحة التضخم بحلول نهاية 2025، حيث قارن التقرير بين البيئة الحالية والوضع في أواخر السبعينيات حين عمد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الحين بول فولكر إلى رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة للتصدي لأزمة التضخم.يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من خطر الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار البنزين.وصرحت المسؤولة للقناة الإخبارية "سي إن إن"، أن هناك "خطرا" في أن ترتفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة مجددا، في الوقت الذي تتعاظم فيه المخاوف بشأن الضغط على ميزانية الأسر الأمريكية، بسبب ارتفاع صاروخي للأسعار.
https://sputnikarabic.ae/20221001/إعلام-أمريكي-الولايات-المتحدة-تصدر-التضخم-إلى-دول-أخرى-1068463809.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, الأخبار

تقرير: الاقتصاد الأمريكي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود

08:53 GMT 25.02.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واشنطن، الولايات المتحدة
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واشنطن، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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أفاد تقرير اقتصادي عرضه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الجمعة، بأن الاقتصاد الأمريكي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود.
ورجح التقرير أن يطول الركود الاقتصاد الأمريكي، حيث أنه لم ينجح بنك مركزي من قبل في مكافحة التضخم دون "تضحية اقتصادية أو ركود كبير"، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24".
التقرير الذي أعده خبراء اقتصاد في إطار ندوة نظمتها مدرسة بوث للأعمال التابعة لجامعة شيكاغو، سرد بعض الحالات التي شهدت انخفاض التضخم في اقتصادات كبرى حدثت في خمسينيات القرن الماضي، مؤكدا أن انخفاض التضخم لم يحدث من دون التضحية بالنشاط الاقتصادي.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
إعلام أمريكي: الولايات المتحدة تصدر التضخم إلى دول أخرى
1 أكتوبر 2022, 03:15 GMT
دعا معدو التقرير، الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياسته لتحقيق مكافحة التضخم بحلول نهاية 2025، حيث قارن التقرير بين البيئة الحالية والوضع في أواخر السبعينيات حين عمد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الحين بول فولكر إلى رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة للتصدي لأزمة التضخم.
يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من خطر الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار البنزين.
وصرحت المسؤولة للقناة الإخبارية "سي إن إن"، أن هناك "خطرا" في أن ترتفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة مجددا، في الوقت الذي تتعاظم فيه المخاوف بشأن الضغط على ميزانية الأسر الأمريكية، بسبب ارتفاع صاروخي للأسعار.
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