https://sputnikarabic.ae/20230225/تونس-تستضيف-اجتماع-مجلس-وزراء-الداخلية-العرب-1073990235.html
تونس تستضيف اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب
تونس تستضيف اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب
تستضيف تونس الدورة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب في الأول من مارس/ آذار المقبل، تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T12:56+0000
2023-02-25T12:56+0000
2023-02-25T12:56+0000
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وذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أن الاجتماع سيتم بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة "اليوروبول"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.ومن المنتظر أن تناقش الدورة عددا من المواضيع من بينها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الـ 39 والـ 40، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس 39 و40، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام.وستبحث الدورة المنعقدة في تونس تصورا لتفعيل عمل مجلس وزراء داخلية العرب في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتعديل أنظمة المجلس بما يتلاءم مع المستجدات في مجال عمله، إلى جانب النظر في إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.يذكر أن انعقاد الدورة يسبقه اجتماع تحضيري يبدأ يوم غد الأحد، بمشاركة ممثلي الوزراء، لدراسة البنود الواردة في جدول الأعمال، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها.
https://sputnikarabic.ae/20210405/رئيس-تونس-وأبو-الغيط-يبحثان-تفعيل-الجامعة-العربية-وإنجاح-أعمالها-1048583349.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, جامعة الدول العربية, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, جامعة الدول العربية, الأخبار
تونس تستضيف اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب
تابعنا عبر
تستضيف تونس الدورة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب في الأول من مارس/ آذار المقبل، تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد.
وذكرت بوابة
"الأهرام" الإلكترونية أن الاجتماع سيتم بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول
"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة "اليوروبول"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ومن المنتظر أن تناقش الدورة عددا من المواضيع من بينها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الـ 39 والـ 40، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس 39 و40، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام.
وستبحث الدورة المنعقدة في تونس تصورا لتفعيل عمل مجلس وزراء داخلية العرب في مجال الأمن السيبراني
ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتعديل أنظمة المجلس بما يتلاءم مع المستجدات في مجال عمله، إلى جانب النظر في إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.
يذكر أن انعقاد الدورة يسبقه اجتماع تحضيري يبدأ يوم غد الأحد، بمشاركة ممثلي الوزراء، لدراسة البنود الواردة في جدول الأعمال، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها.