https://sputnikarabic.ae/20230225/ثور-هائج-يقتحم-مضمار-تزلج-في-روسيا-ويهاجم-سائحين-فيديو-1073985797.html
ثور هائج يقتحم مضمار تزلج في روسيا ويهاجم سائحين... فيديو
ثور هائج يقتحم مضمار تزلج في روسيا ويهاجم سائحين... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام ثور هائج لمضمار تزلج على الجليد في روسيا مسببا حالة هلع بين السياح. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T11:01+0000
2023-02-25T11:01+0000
2023-02-25T11:01+0000
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روسيا
الأخبار
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وظهر الثور وهو يركض بأقصى سرعة بين المتزلجين، فيما أفادت وسائل إعلام بأنه تسبب في إصابة ثلاثة سياح أثناء ركضه بتلك السرعة الجنونية.يشار إلى أن مضمار التزلج الذي شهد الحادث يقع في مدينة سوتشي، وتحديدا في حديقة سوتشي الوطنية، ولحسن الحظ، تدخل القائمون على الحديقة وسيطروا على الثور قبل وقوع المزيد من الخسائر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104334/90/1043349068_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_30219558d9baa242fd85b07038397a8f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, روسيا, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, روسيا, الأخبار
ثور هائج يقتحم مضمار تزلج في روسيا ويهاجم سائحين... فيديو
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام ثور هائج لمضمار تزلج على الجليد في روسيا مسببا حالة هلع بين السياح.
وظهر الثور
وهو يركض بأقصى سرعة بين المتزلجين، فيما أفادت وسائل إعلام بأنه تسبب في إصابة ثلاثة سياح أثناء ركضه بتلك السرعة الجنونية.
يشار إلى أن مضمار التزلج الذي شهد الحادث يقع في مدينة سوتشي، وتحديدا في حديقة سوتشي الوطنية، ولحسن الحظ، تدخل القائمون على الحديقة وسيطروا على الثور قبل وقوع المزيد من الخسائر.