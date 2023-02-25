عربي
الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فردا و96 منظمة ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230225/ثور-هائج-يقتحم-مضمار-تزلج-في-روسيا-ويهاجم-سائحين-فيديو-1073985797.html
ثور هائج يقتحم مضمار تزلج في روسيا ويهاجم سائحين... فيديو
ثور هائج يقتحم مضمار تزلج في روسيا ويهاجم سائحين... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام ثور هائج لمضمار تزلج على الجليد في روسيا مسببا حالة هلع بين السياح. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T11:01+0000
2023-02-25T11:01+0000
مجتمع
نادي الفيديو
منوعات
روسيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104334/90/1043349068_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_2ed1310ae7cee80219daba31c34c8cf0.jpg
وظهر الثور وهو يركض بأقصى سرعة بين المتزلجين، فيما أفادت وسائل إعلام بأنه تسبب في إصابة ثلاثة سياح أثناء ركضه بتلك السرعة الجنونية.يشار إلى أن مضمار التزلج الذي شهد الحادث يقع في مدينة سوتشي، وتحديدا في حديقة سوتشي الوطنية، ولحسن الحظ، تدخل القائمون على الحديقة وسيطروا على الثور قبل وقوع المزيد من الخسائر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104334/90/1043349068_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_30219558d9baa242fd85b07038397a8f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, منوعات, روسيا, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, روسيا, الأخبار

ثور هائج يقتحم مضمار تزلج في روسيا ويهاجم سائحين... فيديو

11:01 GMT 25.02.2023
CC0 / APPhotograph / OXثور
ثور - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
CC0 / APPhotograph / OX
تابعنا عبرTelegram
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام ثور هائج لمضمار تزلج على الجليد في روسيا مسببا حالة هلع بين السياح.
وظهر الثور وهو يركض بأقصى سرعة بين المتزلجين، فيما أفادت وسائل إعلام بأنه تسبب في إصابة ثلاثة سياح أثناء ركضه بتلك السرعة الجنونية.
يشار إلى أن مضمار التزلج الذي شهد الحادث يقع في مدينة سوتشي، وتحديدا في حديقة سوتشي الوطنية، ولحسن الحظ، تدخل القائمون على الحديقة وسيطروا على الثور قبل وقوع المزيد من الخسائر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:03 GMTБоевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:23 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала