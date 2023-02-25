https://sputnikarabic.ae/20230225/حجم-التبادل-التجاري-بين-الهند-وإيران-بلغ-25-مليار-دولار-خلال-عام-واحد-1074004204.html

حجم التبادل التجاري بين الهند وإيران بلغ 2.5 مليار دولار خلال عام واحد

حجم التبادل التجاري بين الهند وإيران بلغ 2.5 مليار دولار خلال عام واحد

بلغ التبادل التجاري بين إيران والهند نحو 2.5 مليار دولار، مسجلا نموا بنسبة 48%. 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T20:55+0000

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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن صادرات المشتقات النفطية الإيرانية الى الهند ارتفعت بنسبة 4 أضعاف خلال العام 2022، حيث نقلت عن وزارة التجارة والصناعة الهندية في تقرير لها أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2022 نحو 2.5 مليار دولار.ويذكر أن التبادلات التجارية بين إيران والهند سجلت نموا بنسبة 48 % في هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له، في وقت وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام السابق نحو 1.7 مليار دولار.فيما شهدت الصادرات الهندية إلى إيران خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2022 نموا بنسبة 44 %، حيث أكدت وزارة التجارة والصناعة الهندية أن تلك الصادرات قد بلغت 1.9 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق له حيث بلغت 1.28 مليار دولار فقط.من المنتجات الهندية المصدرة إلى إيران في العام 2022، كان الأرز بنسبة 59 % من إجمالي صادراتها إلى إيران، في وقت سجل الشاي المرتبة الثانية في تلك المنتجات بقيمة 86 مليون دولار ويليهما السكر بحوالي 79 مليون دولار.وتعد المنتجات النفطية من السلع المهمة التي تصدرها إيران إلى الهند، في العام 2022، حيث بلغت قيمتها 175 مليون دولار أي 4 أضعاف العام السابق له والذي تم تقديرها بـ 43 مليون دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230115/إيرادات-إيران-من-صادرات-النفط-تقفز-360-رغم-العقوبات-الأمريكية-1072297890.html

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