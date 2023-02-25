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https://sputnikarabic.ae/20230225/حكم-نهائي-بسجن-مرتضى-منصور-يطيح-به-من-رئاسة-نادي-الزمالك-المصري-1073989398.html
حكم نهائي بسجن مرتضى منصور يطيح به من رئاسة نادي الزمالك المصري
حكم نهائي بسجن مرتضى منصور يطيح به من رئاسة نادي الزمالك المصري
قضت محكمة النقض في مصر، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من رئيس نادي "الزمالك" مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف رئيس النادي... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T12:31+0000
2023-02-25T13:13+0000
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وكان الخطيب، قد اتهم مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليحصل على حكم لصالحه في أغسطس/ آب الماضي.حكم واجب النفاذالحكم الصادر ضد مرتضي منصور بالحبس يعتبر حكما نهائيا، بعد حكم محكمة جنح اقتصادية (درجة أولى) بحبسه لمدة عام واحد مع الشغل.واستأنف منصور أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم، ليصبح واجب النفاذ فورا.وقدم مرتضى طعنا على الحكم لتؤيد محكمة النقض الحكم الصادر في حق رئيس الزمالك. حسب موقع "الزمالك اليوم".من رئيس الزمالك؟وحسب لائحة النظام الأساسي للزمالك الصادرة في 8 يونيو/ حزيران لعام 2017 والمنشورة في الجريدة الرسمية في يوليو/ تموز من نفس العام، فإن الحكم النهائي يعني زوال رئاسته لنادي الزمالك مهما كنت مدة الحبس.وتحدد المادة 41 من اللائحة زوال عضوية مجالس إدارة الأندية بحالتين، منها "حكم نهائي مقيد للحرية" دون تحديد مدة معينة. وألزمت المادة مجلس الإدارة في هذه الحالة بإصدار قرار بزوال العضوية وإخطار اللجنة الأولمبية.انتخابات جديدةيأتي زوال عضوية مرتضى منصور عقب استقالة نائبه مصطفى هدهود في أبريل/نيسان الماضي.وبعد خلو مقعد الرئيس ونائب الرئيس، سيكون مجلس الإدارة أمام الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية.
https://sputnikarabic.ae/20220811/رئيس-نادي-الزمالك-لا-تصالح-مع-الخطيب-1066308470.html
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رياضة, أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, الدوري المصري الممتاز, مرتضى منصور
رياضة, أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, الدوري المصري الممتاز, مرتضى منصور

حكم نهائي بسجن مرتضى منصور يطيح به من رئاسة نادي الزمالك المصري

12:31 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 13:13 GMT 25.02.2023)
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDأحمد حسام ميدو مع رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
أحمد حسام ميدو مع رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHED
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قضت محكمة النقض في مصر، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من رئيس نادي "الزمالك" مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف رئيس النادي "الأهلي" محمود الخطيب.
وكان الخطيب، قد اتهم مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليحصل على حكم لصالحه في أغسطس/ آب الماضي.

حكم واجب النفاذ

الحكم الصادر ضد مرتضي منصور بالحبس يعتبر حكما نهائيا، بعد حكم محكمة جنح اقتصادية (درجة أولى) بحبسه لمدة عام واحد مع الشغل.
واستأنف منصور أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم، ليصبح واجب النفاذ فورا.
وقدم مرتضى طعنا على الحكم لتؤيد محكمة النقض الحكم الصادر في حق رئيس الزمالك. حسب موقع "الزمالك اليوم".
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
رئيس نادي الزمالك: لا تصالح مع الخطيب
11 أغسطس 2022, 16:09 GMT

من رئيس الزمالك؟

وحسب لائحة النظام الأساسي للزمالك الصادرة في 8 يونيو/ حزيران لعام 2017 والمنشورة في الجريدة الرسمية في يوليو/ تموز من نفس العام، فإن الحكم النهائي يعني زوال رئاسته لنادي الزمالك مهما كنت مدة الحبس.
وتحدد المادة 41 من اللائحة زوال عضوية مجالس إدارة الأندية بحالتين، منها "حكم نهائي مقيد للحرية" دون تحديد مدة معينة.
وألزمت المادة مجلس الإدارة في هذه الحالة بإصدار قرار بزوال العضوية وإخطار اللجنة الأولمبية.

انتخابات جديدة

يأتي زوال عضوية مرتضى منصور عقب استقالة نائبه مصطفى هدهود في أبريل/نيسان الماضي.
وبعد خلو مقعد الرئيس ونائب الرئيس، سيكون مجلس الإدارة أمام الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية.
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