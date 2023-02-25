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https://sputnikarabic.ae/20230225/دا-سيلفا-يدعو-الدول-غير-المتورطة-بالنزاع-في-أوكرانيا-إلى-تحمل-مسؤولياتها-تجاه-إحلال-السلام-1073976866.html
دا سيلفا يدعو الدول غير المتورطة بالنزاع في أوكرانيا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إحلال السلام
دا سيلفا يدعو الدول غير المتورطة بالنزاع في أوكرانيا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إحلال السلام
دعا الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الدول غير المتورطة في النزاع بأوكرانيا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إحلال السلام. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T03:15+0000
2023-02-25T03:15+0000
دا سيلفا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب الرئيس البرازيلي على"تويتر"، اليوم السبت، "من الضروري أن تتحمل الدول غير المتورطة في النزاع (بأوكرانيا) دفع عجلة المفاوضات لإحلال السلام".وفي وقت سابق، دعا لولا دا سيلفا، إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا بتلبية "بعض الشروط" لروسيا لتحقيق ذلك.وفي 24 فبراير/ شباط 2022، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الرئيس-البرازيلي-يدعو-إلى-الحد-الأدنى-من-الشروط-لروسيا-لإنهاء-الصراع-الأوكراني-1073367902.html
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دا سيلفا, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار البرازيل
دا سيلفا, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار البرازيل

دا سيلفا يدعو الدول غير المتورطة بالنزاع في أوكرانيا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إحلال السلام

03:15 GMT 25.02.2023
© AFP 2023 / MAURO PIMENTELالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / MAURO PIMENTEL
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دعا الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الدول غير المتورطة في النزاع بأوكرانيا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إحلال السلام.
موسكو - سبوتنيك. وكتب الرئيس البرازيلي على"تويتر"، اليوم السبت، "من الضروري أن تتحمل الدول غير المتورطة في النزاع (بأوكرانيا) دفع عجلة المفاوضات لإحلال السلام".
وفي وقت سابق، دعا لولا دا سيلفا، إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا بتلبية "بعض الشروط" لروسيا لتحقيق ذلك.
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيس البرازيلي يدعو إلى "الحد الأدنى من الشروط" لروسيا لإنهاء الصراع الأوكراني
10 فبراير, 21:29 GMT
وفي 24 فبراير/ شباط 2022، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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