https://sputnikarabic.ae/20230225/رئيس-اتحاد-البرلمانات-العربية-يعلن-تشكيل-وفد-لزيارة-سوريا-ويطالب-بعودتها-إلى-محيطها-العربي-1073994967.html
رئيس اتحاد البرلمانات العربية يعلن تشكيل وفد لزيارة سوريا ويطالب بعودتها إلى محيطها العربي
رئيس اتحاد البرلمانات العربية يعلن تشكيل وفد لزيارة سوريا ويطالب بعودتها إلى محيطها العربي
أعلن رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا، دعما للشعب السوري. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T14:50+0000
2023-02-25T14:50+0000
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وقال الحلبوسي في كلمته خلال البيان الختامي للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني إن "سوريا مرت بظروف صعبة، في الأيام الأخيرة، إثر الزلزال المدمر الذي أوقع أضراراً بالغة بالأرواح والممتلكات".وأضاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع": "كل ذلك يلزمنا جميعاً بالسعي والاستمرار في واجب المساندة والدعم إلى حين انجلاء تداعيات الأزمة وآثارها الصعبة".وطالب الحلبوسي الدول العربية بأن "تتبنى على كل المستويات البرلمانية والحكومية قراراً نهائياً بعودة سوريا إلى محيطها العربي، وإلى ممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل، والعمل الجاد لاستقرارها وإعادة تأهيل بناها التحتية وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".وانطلقت، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، بحضور رؤساء البرلمانات العربية.وينعقد المؤتمر على مدار يومي 25 و26 فبراير/ شباط.
https://sputnikarabic.ae/20230225/العراق-يدعو-الدول-العربية-لتبني-قرار-نهائي-بعودة-سوريا-إلى-محيطها-العربي-1073983691.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
رئيس اتحاد البرلمانات العربية يعلن تشكيل وفد لزيارة سوريا ويطالب بعودتها إلى محيطها العربي
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أعلن رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا، دعما للشعب السوري.
وقال الحلبوسي في كلمته خلال البيان الختامي للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني إن "سوريا مرت بظروف صعبة، في الأيام الأخيرة، إثر الزلزال المدمر الذي أوقع أضراراً بالغة بالأرواح والممتلكات".
وأضاف، بحسب وكالة
الأنباء العراقية "واع": "كل ذلك يلزمنا جميعاً بالسعي والاستمرار في واجب المساندة والدعم إلى حين انجلاء تداعيات الأزمة وآثارها الصعبة".
وطالب الحلبوسي الدول العربية بأن "تتبنى على كل المستويات البرلمانية
والحكومية قراراً نهائياً بعودة سوريا إلى محيطها العربي، وإلى ممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل، والعمل الجاد لاستقرارها وإعادة تأهيل بناها التحتية وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".
وانطلقت، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، بحضور رؤساء البرلمانات العربية.
وينعقد المؤتمر على مدار يومي 25 و26 فبراير/ شباط.