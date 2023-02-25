https://sputnikarabic.ae/20230225/رومانيا-تعتقل-لبنانيا-رصدت-أمريكا-10-ملايين-دولار-لمن-يدلي-بمعلومات-عنه-لعلاقته-بـحزب-الله-1073984775.html

رومانيا تعتقل لبنانيا رصدت أمريكا 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه لعلاقته بـ"حزب الله"

رومانيا تعتقل لبنانيا رصدت أمريكا 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه لعلاقته بـ"حزب الله"

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن السلطات الرومانية اعتقلت المواطن اللبناني الذي يحمل الجنسية البلجيكية، محمد إبراهيم بزي، في مطار بوخارست الدولي. 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T10:40+0000

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ووفقا لما نقله موقع "العربية"، قال المدعي العام الأمريكي في بروكلين، بريون بي، إن اعتقال بزي اليوم في بوخارست يبرهن على أن تقديراته كانت خاطئة.وحسب الموقع ذاته فإن رومانيا ستقوم بترحيل بزي، ومواطن لبناني آخر اسمه طلال شاهين، يبلغ من العمر 78 عاماً، إلى الولايات المتحدة.وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت عن مكافأة تبلغ 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى العثور على بزي، متهمة إياه بأنه قام بتمويل "حزب الله" عن طريق جمع ملايين الدولارات على مدى سنوات.ووفقا لتلك الاتهامات فرضت السلطات الأمريكية عقوبات على بزي وآخر يدعى عبد الله صفي الدين، بتهمة تمويل "حزب الله" اللبناني.وبموجب تلك الاتهامات أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارا بـ"تجميد جميع الأصول المالية لبزي وصفي الدين، وتقديم جميع ممتلكاتهما في الولايات إلى مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية التابع للوزارة، وحظر جميع أشكال التعامل معهما في الولايات المتحدة أو مع الشركات التي يمتلكونها.يشار إلى أن قرارات السلطات الأمريكية تضمنت حظر نشاط 5 شركات في غرب أفريقيا، والشرق الأوسط قالت إن ملكيتها تعود لـبزي.

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