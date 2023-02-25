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https://sputnikarabic.ae/20230225/زلزال-بقوة-61-درجة-يضرب-كامتشاتكا-الروسية-1073982041.html
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب كامتشاتكا الروسية
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب كامتشاتكا الروسية
قال خبراء من فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة وقع اليوم السبت في كامتشاتكا، وكانت... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T08:54+0000
2023-02-25T08:56+0000
روسيا
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تم تسجيل الزلزال على بعد 170 كم من بتروبافلوفسك كامتشاتسكا.يشار إلى أن زلزالا آخر وقع قبالة الساحل الجنوب الغربي لكامتشاتكا على عمق 65 كم. الآن يتم توضيح قوة الهزات.يذكر، أنه في 23 فبراير، وقع زلزال بالقرب من قرية أليغدجير، منطقة نيجني دينسكي في مقاطعة إيركوتسك.
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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب كامتشاتكا الروسية

08:54 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 08:56 GMT 25.02.2023)
© Sputnik . Ewgeniy Neskoromniy / الانتقال إلى بنك الصوريعد بركان كامبالني بركان نشط في أقصى جنوب كامتشاتكا الروسية، ويقع بين وادي نهر بوجيتكا ومنخفض بحيرة كوريل
يعد بركان كامبالني بركان نشط في أقصى جنوب كامتشاتكا الروسية، ويقع بين وادي نهر بوجيتكا ومنخفض بحيرة كوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . Ewgeniy Neskoromniy
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قال خبراء من فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة وقع اليوم السبت في كامتشاتكا، وكانت الهزات ملموسة.
تم تسجيل الزلزال على بعد 170 كم من بتروبافلوفسك كامتشاتسكا.
يشار إلى أن زلزالا آخر وقع قبالة الساحل الجنوب الغربي لكامتشاتكا على عمق 65 كم. الآن يتم توضيح قوة الهزات.
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يذكر، أنه في 23 فبراير، وقع زلزال بالقرب من قرية أليغدجير، منطقة نيجني دينسكي في مقاطعة إيركوتسك.
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