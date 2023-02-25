https://sputnikarabic.ae/20230225/زلزال-بقوة-61-درجة-يضرب-كامتشاتكا-الروسية-1073982041.html
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب كامتشاتكا الروسية
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب كامتشاتكا الروسية
قال خبراء من فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة وقع اليوم السبت في كامتشاتكا، وكانت... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T08:54+0000
2023-02-25T08:54+0000
2023-02-25T08:56+0000
روسيا
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تم تسجيل الزلزال على بعد 170 كم من بتروبافلوفسك كامتشاتسكا.يشار إلى أن زلزالا آخر وقع قبالة الساحل الجنوب الغربي لكامتشاتكا على عمق 65 كم. الآن يتم توضيح قوة الهزات.يذكر، أنه في 23 فبراير، وقع زلزال بالقرب من قرية أليغدجير، منطقة نيجني دينسكي في مقاطعة إيركوتسك.
https://sputnikarabic.ae/20230218/الجيش-الروسي-يوزع-25-طن-من-المساعدات-الطبية-في-حلب-لضحايا-الزلزال-1073673892.html
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روسيا
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب كامتشاتكا الروسية
08:54 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 08:56 GMT 25.02.2023) تابعنا عبر
قال خبراء من فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة وقع اليوم السبت في كامتشاتكا، وكانت الهزات ملموسة.
تم تسجيل الزلزال على بعد 170 كم من بتروبافلوفسك كامتشاتسكا.
يشار إلى أن زلزالا آخر وقع قبالة الساحل الجنوب الغربي لكامتشاتكا على عمق 65 كم. الآن يتم توضيح قوة الهزات.
يذكر، أنه في 23 فبراير، وقع زلزال بالقرب من قرية أليغدجير، منطقة نيجني دينسكي في مقاطعة إيركوتسك.