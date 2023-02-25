سفير روسيا بواشنطن يوضح خطورة تعليق عضوية موسكو في مجموعة العمل المالي
07:52 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 07:55 GMT 25.02.2023)
© Sputnikأناتولي أنطونوف
© Sputnik
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، تعليق عضوية روسيا في مجموعة العمل المالي بـ"الخطوة الخطيرة".
وقال أنطونوف، للصحفيين اليوم السبت، إن "تعليق عضوية موسكو في مجموعة العمل المالي خطوة خطيرة، لافتا إلى أنها ستضر بشكل كبير بالجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال".
وأضاف أن "تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية بشأن تعليق عضوية روسيا مسيسة، وهو أمر غير مهني وغير مسؤول".
ووصف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ومجموعة السبع أمس على روسيا، بأنها "طائشة"، ولن تؤدي إلى تخلي موسكو عن سياستها المستقلة.
وأضاف أن "تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية بشأن تعليق عضوية روسيا مسيسة، وهو أمر غير مهني وغير مسؤول".
ووصف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ومجموعة السبع أمس على روسيا، بأنها "طائشة"، ولن تؤدي إلى تخلي موسكو عن سياستها المستقلة.
وتابع "أمس 24 شباط/ فبراير، شهد العالم وكما في السابق دفعة جديدة دورية من العقوبات الاقتصادية والشخصية الطائشة ضد روسيا ومواطنيها".
وأوضح "يريدون أن نعاني مرة أخرى. هل هناك حقا من يعتقد أنه بهذه الطريقة يمكن تحقيق تخلي بلادنا عن سياستها المستقلة".
ووفقا له، يجب على الإدارة الأمريكية أن تدرك أن "شحنات الأسلحة الجديدة، كما سابقاتها، لن تؤدي إلا إلى إطالة مسار النزاع وإلى إطالة سفك الدماء ولن تساعد بتاتا في تقريب فرض السلام".
وأعلنت واشنطن، أمس الجمعة، بالتعاون مع حلفائها في مجموعة السبع، عن حزمة عقوبات واسعة على روسيا، استهدفت شركات وأفراداً روسيين في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة إلى 30 فرداً وشركة في دول أوروبية.
ووفقا له، يجب على الإدارة الأمريكية أن تدرك أن "شحنات الأسلحة الجديدة، كما سابقاتها، لن تؤدي إلا إلى إطالة مسار النزاع وإلى إطالة سفك الدماء ولن تساعد بتاتا في تقريب فرض السلام".
وأعلنت واشنطن، أمس الجمعة، بالتعاون مع حلفائها في مجموعة السبع، عن حزمة عقوبات واسعة على روسيا، استهدفت شركات وأفراداً روسيين في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة إلى 30 فرداً وشركة في دول أوروبية.