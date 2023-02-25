عربي
Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230225/سفير-روسيا-بواشنطن-يوضح-خطورة-تعليق-عضوية-موسكو-في-مجموعة-العمل-المالي-1073980438.html
سفير روسيا بواشنطن يوضح خطورة تعليق عضوية موسكو في مجموعة العمل المالي
سفير روسيا بواشنطن يوضح خطورة تعليق عضوية موسكو في مجموعة العمل المالي
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، تعليق عضوية روسيا في مجموعة العمل المالي بـ"الخطوة الخطيرة". 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T07:52+0000
2023-02-25T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
مجموعة السبع الكبار
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101464/33/1014643395_0:40:1000:603_1920x0_80_0_0_bd2a30982d7bff19290cccdace7140c7.jpg
وقال أنطونوف، للصحفيين اليوم السبت، إن "تعليق عضوية موسكو في مجموعة العمل المالي خطوة خطيرة، لافتا إلى أنها ستضر بشكل كبير بالجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال".وأضاف أن "تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية بشأن تعليق عضوية روسيا مسيسة، وهو أمر غير مهني وغير مسؤول".ووصف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ومجموعة السبع أمس على روسيا، بأنها "طائشة"، ولن تؤدي إلى تخلي موسكو عن سياستها المستقلة.وتابع "أمس 24 شباط/ فبراير، شهد العالم وكما في السابق دفعة جديدة دورية من العقوبات الاقتصادية والشخصية الطائشة ضد روسيا ومواطنيها".وأوضح "يريدون أن نعاني مرة أخرى. هل هناك حقا من يعتقد أنه بهذه الطريقة يمكن تحقيق تخلي بلادنا عن سياستها المستقلة".ووفقا له، يجب على الإدارة الأمريكية أن تدرك أن "شحنات الأسلحة الجديدة، كما سابقاتها، لن تؤدي إلا إلى إطالة مسار النزاع وإلى إطالة سفك الدماء ولن تساعد بتاتا في تقريب فرض السلام".وأعلنت واشنطن، أمس الجمعة، بالتعاون مع حلفائها في مجموعة السبع، عن حزمة عقوبات واسعة على روسيا، استهدفت شركات وأفراداً روسيين في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة إلى 30 فرداً وشركة في دول أوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20230225/من-المستفيد-الرئيسي-من-إطالة-أمد-الأزمة-الأوكرانية-1073979820.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101464/33/1014643395_72:0:928:642_1920x0_80_0_0_9a56d8700acd43940352fd1e53202e31.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة السبع الكبار, الأخبار
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة السبع الكبار, الأخبار

سفير روسيا بواشنطن يوضح خطورة تعليق عضوية موسكو في مجموعة العمل المالي

07:52 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 07:55 GMT 25.02.2023)
© Sputnikأناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، تعليق عضوية روسيا في مجموعة العمل المالي بـ"الخطوة الخطيرة".
وقال أنطونوف، للصحفيين اليوم السبت، إن "تعليق عضوية موسكو في مجموعة العمل المالي خطوة خطيرة، لافتا إلى أنها ستضر بشكل كبير بالجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال".

وأضاف أن "تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية بشأن تعليق عضوية روسيا مسيسة، وهو أمر غير مهني وغير مسؤول".

ووصف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ومجموعة السبع أمس على روسيا، بأنها "طائشة"، ولن تؤدي إلى تخلي موسكو عن سياستها المستقلة.
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
من المستفيد الرئيسي من إطالة أمد الأزمة الأوكرانية؟
07:42 GMT
وتابع "أمس 24 شباط/ فبراير، شهد العالم وكما في السابق دفعة جديدة دورية من العقوبات الاقتصادية والشخصية الطائشة ضد روسيا ومواطنيها".
وأوضح "يريدون أن نعاني مرة أخرى. هل هناك حقا من يعتقد أنه بهذه الطريقة يمكن تحقيق تخلي بلادنا عن سياستها المستقلة".

ووفقا له، يجب على الإدارة الأمريكية أن تدرك أن "شحنات الأسلحة الجديدة، كما سابقاتها، لن تؤدي إلا إلى إطالة مسار النزاع وإلى إطالة سفك الدماء ولن تساعد بتاتا في تقريب فرض السلام".

وأعلنت واشنطن، أمس الجمعة، بالتعاون مع حلفائها في مجموعة السبع، عن حزمة عقوبات واسعة على روسيا، استهدفت شركات وأفراداً روسيين في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة إلى 30 فرداً وشركة في دول أوروبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:35 GMTБоевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:23 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала