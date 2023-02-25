عربي
Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230225/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تتحضر-لهجوم-في-المقاطعة-1073994160.html
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتحضر لهجوم في المقاطعة
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتحضر لهجوم في المقاطعة
صرح عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تحاول شن هجوم في الاتجاه الجنوبي من مقاطعة زابوروجيه في... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T14:43+0000
2023-02-25T14:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072376703_0:116:2289:1403_1920x0_80_0_0_74b9da9daf4ddacdf4ea6dcb52b5789d.jpg
وقال روغوف خلال مقابلة مع صحيفة روسية: "نحن ننتظر وندرك جيدًا أن محاولة هجومية قد تحدث قرب نهاية شهر مارس، حيث سيتمكنون بحلول هذا الوقت من القبض على عدد كافٍ من الأشخاص الذين يمكن إلقاؤهم في النار، نظرًا لحقيقة أنه حتى الآن يمكن تجنيد المرضى في القوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا له، تركز القوات الأوكرانية الآن احتياطياتها في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفي جزء من مقاطعة زابوروجيه الخاضعة لسيطرتها، ويتم بناء المناطق المحصنة في "عجلة جنونية".وفي الوقت نفسه، أكد روغوف أن القوات المسلحة الروسية على دراية بخطط العدو ومستعدة جيدًا في حالة حدوث عدوان من جهة العدو.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230215/سلطات-زابوروجيه-روسيا-ستعيد-السيطرة-على-بلدات-مقاطعة-خاركوف-1073541988.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072376703_130:0:2157:1520_1920x0_80_0_0_d28e91482196634cbba2fc0d3dada337.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتحضر لهجوم في المقاطعة

14:43 GMT 25.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تحاول شن هجوم في الاتجاه الجنوبي من مقاطعة زابوروجيه في نهاية مارس/ آذار المقبل.
وقال روغوف خلال مقابلة مع صحيفة روسية: "نحن ننتظر وندرك جيدًا أن محاولة هجومية قد تحدث قرب نهاية شهر مارس، حيث سيتمكنون بحلول هذا الوقت من القبض على عدد كافٍ من الأشخاص الذين يمكن إلقاؤهم في النار، نظرًا لحقيقة أنه حتى الآن يمكن تجنيد المرضى في القوات المسلحة الأوكرانية".
عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات زابوروجيه: روسيا ستعيد السيطرة على بلدات مقاطعة خاركوف
15 فبراير, 08:36 GMT
ووفقا له، تركز القوات الأوكرانية الآن احتياطياتها في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفي جزء من مقاطعة زابوروجيه الخاضعة لسيطرتها، ويتم بناء المناطق المحصنة في "عجلة جنونية".
وفي الوقت نفسه، أكد روغوف أن القوات المسلحة الروسية على دراية بخطط العدو ومستعدة جيدًا في حالة حدوث عدوان من جهة العدو.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMTБоевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:23 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала