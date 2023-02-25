https://sputnikarabic.ae/20230225/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تتحضر-لهجوم-في-المقاطعة-1073994160.html
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتحضر لهجوم في المقاطعة
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتحضر لهجوم في المقاطعة
صرح عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تحاول شن هجوم في الاتجاه الجنوبي من مقاطعة زابوروجيه في... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T14:43+0000
2023-02-25T14:43+0000
2023-02-25T14:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف خلال مقابلة مع صحيفة روسية: "نحن ننتظر وندرك جيدًا أن محاولة هجومية قد تحدث قرب نهاية شهر مارس، حيث سيتمكنون بحلول هذا الوقت من القبض على عدد كافٍ من الأشخاص الذين يمكن إلقاؤهم في النار، نظرًا لحقيقة أنه حتى الآن يمكن تجنيد المرضى في القوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا له، تركز القوات الأوكرانية الآن احتياطياتها في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفي جزء من مقاطعة زابوروجيه الخاضعة لسيطرتها، ويتم بناء المناطق المحصنة في "عجلة جنونية".وفي الوقت نفسه، أكد روغوف أن القوات المسلحة الروسية على دراية بخطط العدو ومستعدة جيدًا في حالة حدوث عدوان من جهة العدو.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230215/سلطات-زابوروجيه-روسيا-ستعيد-السيطرة-على-بلدات-مقاطعة-خاركوف-1073541988.html
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روسيا
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتحضر لهجوم في المقاطعة
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صرح عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تحاول شن هجوم في الاتجاه الجنوبي من مقاطعة زابوروجيه في نهاية مارس/ آذار المقبل.
وقال روغوف خلال مقابلة مع صحيفة روسية: "نحن ننتظر وندرك جيدًا أن محاولة هجومية قد تحدث قرب نهاية شهر مارس، حيث سيتمكنون بحلول هذا الوقت من القبض على عدد كافٍ من الأشخاص الذين يمكن إلقاؤهم في النار، نظرًا لحقيقة أنه حتى الآن يمكن تجنيد المرضى في القوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقا له، تركز القوات الأوكرانية الآن احتياطياتها في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفي جزء من مقاطعة زابوروجيه الخاضعة لسيطرتها، ويتم بناء المناطق المحصنة في "عجلة جنونية".
وفي الوقت نفسه، أكد روغوف أن القوات المسلحة الروسية على دراية بخطط العدو ومستعدة جيدًا في حالة حدوث عدوان من جهة العدو.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.