https://sputnikarabic.ae/20230225/ضربات-ساحقة-من-مدافع-مستا-إس-على-مواقع-القوات-الأوكرانية-فيديو-1073988456.html
ضربات ساحقة من مدافع "مستا-إس" على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
ضربات ساحقة من مدافع "مستا-إس" على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
عرض مراسل صحيفة "إزفيستيا" روديون سيفريانوف بفيديو عمل مدفع مستا-إس ذاتي الحركة في منطقة العملية الخاصة. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T12:09+0000
2023-02-25T12:09+0000
2023-02-25T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب المراسل، ليس من السهل الوصول إلى مواقع مدفعية القوات المسلحة الروسية.قال: "ليس من السهل الوصول إلى مدفعيتنا، حتى بسيارة دفع رباعي، يجب التغلب على عقبات خطيرة".بعد أن وصل طاقم التصوير إلى موقع البطارية، قام بتصوير عملها القتالي ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية. يغير المدفع ذاتي الحركة موقعه حتى لا يصبح هدفًا للقوميين بعد إطلاق عدة قذائف.وقال سيفريانوف: "لقد نجح المدفع ذاتي الحركة للتو وهو يتخذ موقعا جديدًا من أجل توجيه ضربة جديدة لمواقع المسلحين الأوكرانيين".
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104484/33/1044843333_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9a444db2e69717eda382d51c081836cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ضربات ساحقة من مدافع "مستا-إس" على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
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عرض مراسل صحيفة "إزفيستيا" روديون سيفريانوف بفيديو عمل مدفع مستا-إس ذاتي الحركة في منطقة العملية الخاصة.
وبحسب المراسل، ليس من السهل الوصول إلى مواقع مدفعية القوات المسلحة الروسية
.
قال: "ليس من السهل الوصول إلى مدفعيتنا، حتى بسيارة دفع رباعي، يجب التغلب على عقبات خطيرة".
بعد أن وصل طاقم التصوير إلى موقع البطارية، قام بتصوير عملها القتالي ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية. يغير المدفع ذاتي الحركة موقعه حتى لا يصبح هدفًا للقوميين بعد إطلاق عدة قذائف.
وقال سيفريانوف: "لقد نجح المدفع ذاتي الحركة للتو وهو يتخذ موقعا جديدًا من أجل توجيه ضربة جديدة لمواقع المسلحين الأوكرانيين".