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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230225/ضربات-ساحقة-من-مدافع-مستا-إس-على-مواقع-القوات-الأوكرانية-فيديو-1073988456.html
ضربات ساحقة من مدافع "مستا-إس" على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
ضربات ساحقة من مدافع "مستا-إس" على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
عرض مراسل صحيفة "إزفيستيا" روديون سيفريانوف بفيديو عمل مدفع مستا-إس ذاتي الحركة في منطقة العملية الخاصة. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T12:09+0000
2023-02-25T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب المراسل، ليس من السهل الوصول إلى مواقع مدفعية القوات المسلحة الروسية.قال: "ليس من السهل الوصول إلى مدفعيتنا، حتى بسيارة دفع رباعي، يجب التغلب على عقبات خطيرة".بعد أن وصل طاقم التصوير إلى موقع البطارية، قام بتصوير عملها القتالي ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية. يغير المدفع ذاتي الحركة موقعه حتى لا يصبح هدفًا للقوميين بعد إطلاق عدة قذائف.وقال سيفريانوف: "لقد نجح المدفع ذاتي الحركة للتو وهو يتخذ موقعا جديدًا من أجل توجيه ضربة جديدة لمواقع المسلحين الأوكرانيين".
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رصد عسكري
رصد عسكري

ضربات ساحقة من مدافع "مستا-إس" على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو

12:09 GMT 25.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم")
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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عرض مراسل صحيفة "إزفيستيا" روديون سيفريانوف بفيديو عمل مدفع مستا-إس ذاتي الحركة في منطقة العملية الخاصة.
وبحسب المراسل، ليس من السهل الوصول إلى مواقع مدفعية القوات المسلحة الروسية.
قال: "ليس من السهل الوصول إلى مدفعيتنا، حتى بسيارة دفع رباعي، يجب التغلب على عقبات خطيرة".
بعد أن وصل طاقم التصوير إلى موقع البطارية، قام بتصوير عملها القتالي ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية. يغير المدفع ذاتي الحركة موقعه حتى لا يصبح هدفًا للقوميين بعد إطلاق عدة قذائف.
وقال سيفريانوف: "لقد نجح المدفع ذاتي الحركة للتو وهو يتخذ موقعا جديدًا من أجل توجيه ضربة جديدة لمواقع المسلحين الأوكرانيين".
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