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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230225/عسكري-روسي-ينجو-من-الموت-بأعجوبة-بالقرب-من-أوغليدار-فيديو-1073981569.html
عسكري روسي ينجو من الموت بأعجوبة بالقرب من أوغليدار... فيديو
عسكري روسي ينجو من الموت بأعجوبة بالقرب من أوغليدار... فيديو
نشرت قناة Gray Zone لقطات لنجاة جندي من مشاة أسطول المحيط الهادئ البحري خلال الهجوم على مواقع بالقرب من أوغليدار. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T08:47+0000
2023-02-25T08:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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خلال الهجوم أطلق العدو النار من قاذفة "أر بي جي" على مشاة البحرية. بالحركة البطيئة، يمكن أن نرى كيف يتراجع العسكري الروسي إلى الخلف خطوة واحدة، مما أنقذ حياته.يذكر أن المعارك الشرسة مستمرة في أوغليدار. يحتفظ مشاة البحرية من اللواء 155 من أسطول المحيط الهادئ بمواقعهم في المزارع بالقرب من المدينة ويتقدمون تدريجياً إلى الأمام.وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في وقت سابق، بأن الوضع في مدينة أوغليدار في دونباس، صعب للغاية.كما أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، أن الجيش الروسي قطع الإمدادات عن أوغليدار والقوات تتقدم من ثلاثة محاور.وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل وصعوبات حقيقية لإيصال الدعم والذخيرة إلى المدينة، لأن الجيش الروسي سيطر على الطريق من كراسنوارميسك (الاسم الأوكراني - بوكروفسك) في أوغليدار.
https://sputnikarabic.ae/20230128/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تخوض-معارك-ضارية-من-أجل-أوغليدار-1072800733.html
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روسيا

عسكري روسي ينجو من الموت بأعجوبة بالقرب من أوغليدار... فيديو

08:47 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 08:49 GMT 25.02.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
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نشرت قناة Gray Zone لقطات لنجاة جندي من مشاة أسطول المحيط الهادئ البحري خلال الهجوم على مواقع بالقرب من أوغليدار.
خلال الهجوم أطلق العدو النار من قاذفة "أر بي جي" على مشاة البحرية. بالحركة البطيئة، يمكن أن نرى كيف يتراجع العسكري الروسي إلى الخلف خطوة واحدة، مما أنقذ حياته.
يذكر أن المعارك الشرسة مستمرة في أوغليدار. يحتفظ مشاة البحرية من اللواء 155 من أسطول المحيط الهادئ بمواقعهم في المزارع بالقرب من المدينة ويتقدمون تدريجياً إلى الأمام.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات دونيتسك: القوات الروسية تخوض معارك ضارية من أجل أوغليدار
28 يناير, 06:28 GMT
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في وقت سابق، بأن الوضع في مدينة أوغليدار في دونباس، صعب للغاية.
كما أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، أن الجيش الروسي قطع الإمدادات عن أوغليدار والقوات تتقدم من ثلاثة محاور.
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل وصعوبات حقيقية لإيصال الدعم والذخيرة إلى المدينة، لأن الجيش الروسي سيطر على الطريق من كراسنوارميسك (الاسم الأوكراني - بوكروفسك) في أوغليدار.
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