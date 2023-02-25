https://sputnikarabic.ae/20230225/عسكري-روسي-ينجو-من-الموت-بأعجوبة-بالقرب-من-أوغليدار-فيديو-1073981569.html
عسكري روسي ينجو من الموت بأعجوبة بالقرب من أوغليدار... فيديو
عسكري روسي ينجو من الموت بأعجوبة بالقرب من أوغليدار... فيديو
نشرت قناة Gray Zone لقطات لنجاة جندي من مشاة أسطول المحيط الهادئ البحري خلال الهجوم على مواقع بالقرب من أوغليدار. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T08:47+0000
2023-02-25T08:47+0000
2023-02-25T08:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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خلال الهجوم أطلق العدو النار من قاذفة "أر بي جي" على مشاة البحرية. بالحركة البطيئة، يمكن أن نرى كيف يتراجع العسكري الروسي إلى الخلف خطوة واحدة، مما أنقذ حياته.يذكر أن المعارك الشرسة مستمرة في أوغليدار. يحتفظ مشاة البحرية من اللواء 155 من أسطول المحيط الهادئ بمواقعهم في المزارع بالقرب من المدينة ويتقدمون تدريجياً إلى الأمام.وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في وقت سابق، بأن الوضع في مدينة أوغليدار في دونباس، صعب للغاية.كما أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، أن الجيش الروسي قطع الإمدادات عن أوغليدار والقوات تتقدم من ثلاثة محاور.وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل وصعوبات حقيقية لإيصال الدعم والذخيرة إلى المدينة، لأن الجيش الروسي سيطر على الطريق من كراسنوارميسك (الاسم الأوكراني - بوكروفسك) في أوغليدار.
https://sputnikarabic.ae/20230128/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تخوض-معارك-ضارية-من-أجل-أوغليدار-1072800733.html
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روسيا
عسكري روسي ينجو من الموت بأعجوبة بالقرب من أوغليدار... فيديو
08:47 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 08:49 GMT 25.02.2023) تابعنا عبر
نشرت قناة Gray Zone لقطات لنجاة جندي من مشاة أسطول المحيط الهادئ البحري خلال الهجوم على مواقع بالقرب من أوغليدار.
خلال الهجوم أطلق العدو النار من قاذفة "أر بي جي" على مشاة البحرية. بالحركة البطيئة، يمكن أن نرى كيف يتراجع العسكري الروسي إلى الخلف خطوة واحدة، مما أنقذ حياته.
يذكر أن المعارك الشرسة مستمرة في أوغليدار. يحتفظ مشاة البحرية من اللواء 155 من أسطول المحيط الهادئ بمواقعهم في المزارع بالقرب من المدينة ويتقدمون تدريجياً إلى الأمام.
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في وقت سابق، بأن الوضع في مدينة أوغليدار في دونباس، صعب للغاية
.
كما أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، أن الجيش الروسي قطع الإمدادات عن أوغليدار
والقوات تتقدم من ثلاثة محاور.
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل وصعوبات حقيقية لإيصال الدعم والذخيرة إلى المدينة، لأن الجيش الروسي سيطر على الطريق من كراسنوارميسك (الاسم الأوكراني - بوكروفسك) في أوغليدار.