https://sputnikarabic.ae/20230225/قائد-الحرس-الثوري-يؤكد-قدرة-إيران-على-اعتراض-الأقمار-الصناعية-وضرب-أي-سفينة-بعيدة-1073995238.html

قائد الحرس الثوري يؤكد قدرة إيران على اعتراض الأقمار الصناعية وضرب أي سفينة بعيدة

قائد الحرس الثوري يؤكد قدرة إيران على اعتراض الأقمار الصناعية وضرب أي سفينة بعيدة

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، عن "أن صواريخ كروز قيد التطوير"، مشيرا إلى أنها تشبه طائرا ثابت الجناح لأنها تتحرك على سطح... 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T14:59+0000

2023-02-25T14:59+0000

2023-02-25T14:59+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104115/62/1041156242_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_51ae5a861de0c6a1e914d30ac352a330.jpg

وقال اللواء حسين سلامي، في ختام المهرجان الوطني للمجاهدين: "إنه يتم تطوير صواريخ كروز في النوع الأسرع من الصوت والموجات فوق الصوتية"، مشيرا إلى أن "الحرس الثوري لديه أكثر من 325 خطة وطنية كبيرة لهزيمة العدو، يمكن الكشف عن واحدة منها كل أسبوع"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وأضاف: "اليوم يمكننا اعتراض الأقمار الصناعية بالرادار الأرضي وضرب أي سفينة متحركة من على بعد آلاف الكيلومترات، وبعد ذلك نحدد نقطة الاصطدام بالسفينة حتى لا يتضرر طاقم السفينة".وتابع اللواء سلامي: "كيفية توجيه صاروخ باليستي بسرعة تفوق سرعة الصوت لضرب سفينة متحركة مهمة صعبة للغاية لم نشهدها من قبل في الخارج".وبث التلفزيون الإيراني، مساء أمس الجمعة، "أولى اللقطات التي تظهر الصاروخ المجنح "باوه" الجديد، الذي سرعته تفوق 13 ماخا (سرعة الصوت)، وبمدى 1650 كيلومتر.وقال الحرس الثوري الإيراني، إن "تسمية هذا الصاروخ جاءت تيمنا باسم الشهداء الذين استشهدوا في محافظة كردستان الإيرانية، مشيرا إلى أن من أهم خصائصه هو عدم إمكانية تتبعه من قبل منظومات الدفاع الصاروخي للعدو.كما نشر التلفزيون الإيراني، مشاهد تظهر تحليق الطائرة المسيّرة "شاهد 149"، أو "غزة"، وهي واحدة من أكثر المسيّرات استراتيجية التي تصنعها إيران.وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن المسيّرة "شاهد 149" أو "غزة"، التي يبلغ باع جناحيها 21 مترا ويصل ارتفاع طيرانها إلى 10668 مترا.وأوضحت "نها "طائرة من دون طيار قادرة على حمل شحنة تزن 500 كغ وتطير بسرعة 350 كم / ساعة"، مشيرة إلى أن "مدة طيرانها تصل الى 35 ساعة، وهو أحد أسباب القدرة التشغيلية العالية للمسيّرة".

https://sputnikarabic.ae/20230225/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-قدرته-على-استهداف-السفن-الحربية-الأمريكية-على-بعد-2000-كلم-1073981246.html

https://sputnikarabic.ae/20230225/قائد-الحرس-الثوري-إيران-تحارب-العدو-على-أطراف-البحرين-المتوسط-والأحمر-1073984568.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم