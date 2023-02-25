https://sputnikarabic.ae/20230225/قائد-في-الحرس-الثوري-الإيراني-نسأل-الله-أن-نتمكن-من-قتل-ترامب-وبومبيو-فيديو-1073979639.html

قائد في الحرس الثوري الإيراني: نسأل الله أن نتمكن من قتل ترامب وبومبيو... فيديو

قائد في الحرس الثوري الإيراني: نسأل الله أن نتمكن من قتل ترامب وبومبيو... فيديو

أعرب الحرس الثوري الإيراني، عن أمله في أن يتمكن من قتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، مشيرا إلى أنهما أصدرا قرار... 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T07:33+0000

2023-02-25T07:33+0000

2023-02-25T07:54+0000

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وأشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، في لقاء تلفزيوني بمناسبة الثالث من شعبان، يوم الحرس الثوري، إلى القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق ردا على اغتيال سليماني، قائلا: "كان بإمكاننا قتل 1000 جندي أمريكي في تلك الضربة، لكن الهدف لم يكن قتل هؤلاء".وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230124/إيران-فيديو-يشير-إلى-أن-الطائرة-التي-اغتالت-قاسم-سليماني-أقلعت-من-معسكر-للجيش-الألماني-1072655941.html

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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, دونالد ترامب, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم