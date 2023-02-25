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https://sputnikarabic.ae/20230225/لوكاشينكو-يعتبر-الحديث-عن-استراتيجية-روسية-لاستيعاب-بيلاروسيا-كذبا-يريدون-تقسيمنا-1073987552.html
لوكاشينكو يعتبر الحديث عن استراتيجية روسية لاستيعاب بيلاروسيا كذبا... يريدون تقسيمنا
لوكاشينكو يعتبر الحديث عن استراتيجية روسية لاستيعاب بيلاروسيا كذبا... يريدون تقسيمنا
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، رفضه التقارير الكاذبة حول ما يقال إنها "استراتيجية روسية لاستيعاب بيلاروسيا". 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T11:40+0000
2023-02-25T11:45+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البيلاروسية، رفض لوكاشينكو ما قال إنها تقارير مزيفة وكاذبة تزعم أن روسيا ستجعل بيلاروسيا جزءًا من أراضيها، قائلاً: "السيادة البيلاروسية لا تنازعها موسكو".وقال لوكاشينكو: "إنهم يريدون تقسيمنا مرة أخرى، ولهذا السبب حدث هذا الموضوع... الكل يعلم موقفي، وهو موقف لم يلتغ.. نحن دولة مستقلة وذات سيادة". .وأوضح لوكاشينكو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينظر إلى القضية بالطريقة نفسها، لافتا إلى أن كل ما يقال بخلاف ذلك هو كذب وتزييف.ويصادق المرسوم على جميع البرامج النقابية البالغ عددها 28، بالإضافة إلى التوجيهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء الدولة المتحدة للفترة 2021-2023.طالع أيضا: ميزنتسيف يكشف عن مرحلة جديدة من الاندماج بين روسيا وبيلاروسيا
https://sputnikarabic.ae/20221220/رئيس-بيلاروسيا-روسيا-يمكنها-الاستغناء-عنا-لكن-نحن-لا-يمكننا-ذلك-1071380561.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم

لوكاشينكو يعتبر الحديث عن استراتيجية روسية لاستيعاب بيلاروسيا كذبا... يريدون تقسيمنا

11:40 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 11:45 GMT 25.02.2023)
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، رفضه التقارير الكاذبة حول ما يقال إنها "استراتيجية روسية لاستيعاب بيلاروسيا".
موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البيلاروسية، رفض لوكاشينكو ما قال إنها تقارير مزيفة وكاذبة تزعم أن روسيا ستجعل بيلاروسيا جزءًا من أراضيها، قائلاً: "السيادة البيلاروسية لا تنازعها موسكو".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
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وقال لوكاشينكو: "إنهم يريدون تقسيمنا مرة أخرى، ولهذا السبب حدث هذا الموضوع... الكل يعلم موقفي، وهو موقف لم يلتغ.. نحن دولة مستقلة وذات سيادة". .

وأضاف الزعيم البيلاروسي أيضا أن لكل من بيلاروسيا وروسيا استراتيجيتهما الخاصة، مشيرا إلى أن "استراتيجية روسيا تجاه بيلاروسيا هي العيش كأخوة بسلام وصداقة 100%".

وأوضح لوكاشينكو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينظر إلى القضية بالطريقة نفسها، لافتا إلى أن كل ما يقال بخلاف ذلك هو كذب وتزييف.

يشار إلى أنه وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وقع رئيسا روسيا فلاديمير بوتين وبيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مرسوم اندماج الدولتين في دولة متحدة.

ويصادق المرسوم على جميع البرامج النقابية البالغ عددها 28، بالإضافة إلى التوجيهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء الدولة المتحدة للفترة 2021-2023.
طالع أيضا: ميزنتسيف يكشف عن مرحلة جديدة من الاندماج بين روسيا وبيلاروسيا
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