https://sputnikarabic.ae/20230225/لوكاشينكو-يعتبر-الحديث-عن-استراتيجية-روسية-لاستيعاب-بيلاروسيا-كذبا-يريدون-تقسيمنا-1073987552.html

لوكاشينكو يعتبر الحديث عن استراتيجية روسية لاستيعاب بيلاروسيا كذبا... يريدون تقسيمنا

لوكاشينكو يعتبر الحديث عن استراتيجية روسية لاستيعاب بيلاروسيا كذبا... يريدون تقسيمنا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، رفضه التقارير الكاذبة حول ما يقال إنها "استراتيجية روسية لاستيعاب بيلاروسيا". 25.02.2023, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البيلاروسية، رفض لوكاشينكو ما قال إنها تقارير مزيفة وكاذبة تزعم أن روسيا ستجعل بيلاروسيا جزءًا من أراضيها، قائلاً: "السيادة البيلاروسية لا تنازعها موسكو".وقال لوكاشينكو: "إنهم يريدون تقسيمنا مرة أخرى، ولهذا السبب حدث هذا الموضوع... الكل يعلم موقفي، وهو موقف لم يلتغ.. نحن دولة مستقلة وذات سيادة". .وأوضح لوكاشينكو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينظر إلى القضية بالطريقة نفسها، لافتا إلى أن كل ما يقال بخلاف ذلك هو كذب وتزييف.ويصادق المرسوم على جميع البرامج النقابية البالغ عددها 28، بالإضافة إلى التوجيهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء الدولة المتحدة للفترة 2021-2023.طالع أيضا: ميزنتسيف يكشف عن مرحلة جديدة من الاندماج بين روسيا وبيلاروسيا

https://sputnikarabic.ae/20221220/رئيس-بيلاروسيا-روسيا-يمكنها-الاستغناء-عنا-لكن-نحن-لا-يمكننا-ذلك-1071380561.html

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