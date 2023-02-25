https://sputnikarabic.ae/20230225/ماليزيا-تتعاقد-مع-سيئول-على-صفقة-طائرات-بقيمة-تقارب-مليار-دولار-أمريكي-1073985952.html
ماليزيا تتعاقد مع سيئول على صفقة طائرات بقيمة تقارب مليار دولار أمريكي
ماليزيا تتعاقد مع سيئول على صفقة طائرات بقيمة تقارب مليار دولار أمريكي
أعلنت شركة صناعات الفضاء الكورية الجنوبية (كيه إيه آي) أن ماليزيا ستستورد منها طائرات بلغت قيمتها 920 مليون دولار. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T11:05+0000
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ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، فإن (كيه إيه آي) قد وقعت مع وزارة الدفاع الماليزية صفقة لتصدير طائرات بـ 1.2 ترليون وون (920 مليون دولار أمريكي).فيما أشار البيان إلى أن التسليم سيبدأ في عام 2026، فإنه نص على أن "هذه هي المرة الرابعة التي توقع فيها الشركة صفقة طائرات مقاتلة مع دولة في جنوب شرقي آسيا بعد إندونيسيا والفلبين وتايلاند".وبينما تتوقع الشركة الفوز بصفقة لتزويد ماليزيا بـ 18 طائرة أخرى من طراز "FA-50"، أكدت أنها فازت في هذه الصفقة متفوقة على"Tejas" الهندية و"JF-17" الباكستانية و"MIG-35" الروسية، وHurizet" التركية".وتخطط دول جنوب شرقي آسيا لتعزيز أسطول طائراتها، حيث تتضمن الصفقة الماليزية - الكورية تصدير "طائرات هجومية خفيفة من طراز "FA-50.يشار إلى أن (كيه إيه آي) قامت بتصدير 68 من طائرات التدريب الأساسي من طراز "KT-1" وطائرات التدريب المتقدم من طراز"T-50"، بالإضافة إلى الطائرات من طراز "FA-50"، إلى أسواق جنوب شرقي آسيا.
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كوريا الجنوبية, أخبار ماليزيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
كوريا الجنوبية, أخبار ماليزيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
ماليزيا تتعاقد مع سيئول على صفقة طائرات بقيمة تقارب مليار دولار أمريكي
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أعلنت شركة صناعات الفضاء الكورية الجنوبية (كيه إيه آي) أن ماليزيا ستستورد منها طائرات بلغت قيمتها 920 مليون دولار.
ووفق بيان نشرته وكالة
الأنباء الكورية "يونهاب"، فإن (كيه إيه آي) قد وقعت مع وزارة الدفاع الماليزية صفقة لتصدير طائرات بـ 1.2 ترليون وون (920 مليون دولار أمريكي).
فيما أشار البيان إلى أن التسليم سيبدأ في عام 2026، فإنه نص على أن "هذه هي المرة الرابعة التي توقع فيها الشركة صفقة طائرات مقاتلة مع دولة في جنوب شرقي آسيا بعد إندونيسيا والفلبين وتايلاند".
وبينما تتوقع الشركة الفوز بصفقة لتزويد ماليزيا
بـ 18 طائرة أخرى من طراز "FA-50"، أكدت أنها فازت في هذه الصفقة متفوقة على"Tejas" الهندية و"JF-17" الباكستانية و"MIG-35" الروسية، وHurizet" التركية".
وتخطط دول جنوب شرقي آسيا لتعزيز أسطول طائراتها، حيث تتضمن الصفقة الماليزية - الكورية تصدير "طائرات هجومية خفيفة من طراز "FA-50.
يشار إلى أن (كيه إيه آي
) قامت بتصدير 68 من طائرات التدريب الأساسي من طراز "KT-1" وطائرات التدريب المتقدم من طراز"T-50"، بالإضافة إلى الطائرات من طراز "FA-50"، إلى أسواق جنوب شرقي آسيا.