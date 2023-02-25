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https://sputnikarabic.ae/20230225/مجهولون-يحطمون-النصب-التذكاري-لمذبحة-الإبادة-السريانية-سيفو-شرقي-سوريا-صور-1074001845.html
مجهولون يحطمون النصب التذكاري لمذبحة الإبادة السريانية "سيفو" شرقي سوريا... صور
مجهولون يحطمون النصب التذكاري لمذبحة الإبادة السريانية "سيفو" شرقي سوريا... صور
تعرض النصب التذكاري لشهداء الإبادة السريانية في شارع القوتلي وسط مدينة القامشلي، شرقي سوريا، الواقعة تحت سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، لعملية تخريب... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T19:11+0000
2023-02-25T19:11+0000
العالم العربي
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، نقلاً عن مصادر أهلية في مدينة القامشلي، بأن ثلاثة أشخاص مجهولين قاموا، اليوم السبت 25 شباط / فبراير، بتكسير وتخريب النصب التذكاري لشهداء الإبادة السريانية (سيفو) في شارع القوتلي وسط مدينة القامشلي، شمالي محافظة الحسكة.وتابعت المصادر أن النصب يقع في أهم شوارع مدينة القامشلي الواقعة تحت سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، هو إهانة كبيرة للنصب ولما يعنيه من تاريخ مؤلم للسريان الذين تعرضوا للإبادة على يد الدولة العثمانية.وقال مصدر في مطرانية السريان الأرثوذكس في الحسكة لـ"سبوتنيك" بأنهم بانتظار التحقيقات ومشاهدة مقاطع الفيديو التي التقتها كاميرات المراقبة في الشوارع العائدة لقوات "الأسايش" الذراع الأمني لقوات "قسد".وكان البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني كريم بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، دشن في 19 يونيو/ حزيران من عام 2016 وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى بعد المئة لمذابح الإبادة السريانية.وهو نفس اليوم الذي فجر فيه انتحاري نفسه بالقرب من حفل إحياء ذكرى الإبادة العثمانية للأرمن والسريان بحضور بطريرك السريان الأرثوذكس مار أفرام كريم الثاني بالقرب من حديقة الكندي في حي الوسطى ما أدى لمقتل مواطنين وإصابة خمسة آخرين.وفي عام 1915، أثناء الحرب العالمية الأولى شنت قوات نظامية تابعة للدولة العثمانية سلسلة من الاعتداءات استهدفت فيها مواطنين مدنيين “سريان” وغيرهم وأدت إلى ارتقاء مئات الآلاف منهم شهداء ونزوح الآلاف منهم عبر العالم وعرفت باسم مذبحة "سيفو".
https://sputnikarabic.ae/20230202/الجيش-الأمريكي-ومسلحو-قسد-يعتقلون-المئات-من-مدنيي-شرقي-سوريا-بذريعة-داعش-1073050182.html
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العالم العربي
العالم العربي

مجهولون يحطمون النصب التذكاري لمذبحة الإبادة السريانية "سيفو" شرقي سوريا... صور

19:11 GMT 25.02.2023
© Sputnik . Atia Al atiaمجهولون يحطمون النصب التذكاري لمذبحة الإبادة السريانية (سيفو) شرقي سوريا
مجهولون يحطمون النصب التذكاري لمذبحة الإبادة السريانية (سيفو) شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . Atia Al atia
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تعرض النصب التذكاري لشهداء الإبادة السريانية في شارع القوتلي وسط مدينة القامشلي، شرقي سوريا، الواقعة تحت سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، لعملية تخريب من قبل أشخاص مجهولين.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، نقلاً عن مصادر أهلية في مدينة القامشلي، بأن ثلاثة أشخاص مجهولين قاموا، اليوم السبت 25 شباط / فبراير، بتكسير وتخريب النصب التذكاري لشهداء الإبادة السريانية (سيفو) في شارع القوتلي وسط مدينة القامشلي، شمالي محافظة الحسكة.
© Sputnik . Atia Al atiaمجهولون يحطمون النصب التذكاري لمذبحة الإبادة السريانية (سيفو) شرقي سوريا
مجهولون يحطمون النصب التذكاري لمذبحة الإبادة السريانية (سيفو) شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
مجهولون يحطمون النصب التذكاري لمذبحة الإبادة السريانية (سيفو) شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
وتابعت المصادر أن النصب يقع في أهم شوارع مدينة القامشلي الواقعة تحت سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، هو إهانة كبيرة للنصب ولما يعنيه من تاريخ مؤلم للسريان الذين تعرضوا للإبادة على يد الدولة العثمانية.
وقال مصدر في مطرانية السريان الأرثوذكس في الحسكة لـ"سبوتنيك" بأنهم بانتظار التحقيقات ومشاهدة مقاطع الفيديو التي التقتها كاميرات المراقبة في الشوارع العائدة لقوات "الأسايش" الذراع الأمني لقوات "قسد".
الجيش الأمريكي ومسلحو قسد يعتقلون المئات من مدنيي شرقي سوريا بذريعة داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
الجيش الأمريكي ومسلحو "قسد" يعتقلون المئات من مدنيي شرقي سوريا بذريعة "داعش"
2 فبراير, 17:22 GMT
وكان البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني كريم بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، دشن في 19 يونيو/ حزيران من عام 2016 وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى بعد المئة لمذابح الإبادة السريانية.
© Sputnik . Atia Al atiaمجهولون يحطمون النصب التذكاري لمذبحة الإبادة السريانية (سيفو) شرقي سوريا
مجهولون يحطمون النصب التذكاري لمذبحة الإبادة السريانية (سيفو) شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
مجهولون يحطمون النصب التذكاري لمذبحة الإبادة السريانية (سيفو) شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
وهو نفس اليوم الذي فجر فيه انتحاري نفسه بالقرب من حفل إحياء ذكرى الإبادة العثمانية للأرمن والسريان بحضور بطريرك السريان الأرثوذكس مار أفرام كريم الثاني بالقرب من حديقة الكندي في حي الوسطى ما أدى لمقتل مواطنين وإصابة خمسة آخرين.
© Sputnik . Atia Al atiaمجهولون يحطمون النصب التذكاري لمذبحة الإبادة السريانية (سيفو) شرقي سوريا
مجهولون يحطمون النصب التذكاري لمذبحة الإبادة السريانية (سيفو) شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
مجهولون يحطمون النصب التذكاري لمذبحة الإبادة السريانية (سيفو) شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
وفي عام 1915، أثناء الحرب العالمية الأولى شنت قوات نظامية تابعة للدولة العثمانية سلسلة من الاعتداءات استهدفت فيها مواطنين مدنيين “سريان” وغيرهم وأدت إلى ارتقاء مئات الآلاف منهم شهداء ونزوح الآلاف منهم عبر العالم وعرفت باسم مذبحة "سيفو".
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