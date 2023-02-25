https://sputnikarabic.ae/20230225/مسؤول-في-الحرس-الثوري-الإيراني-سنحتفل-قريبا-بهزيمة-نكراء-للكيان-الصهيوني-1073987825.html

مسؤول في الحرس الثوري الإيراني: سنحتفل قريبا بهزيمة نكراء للكيان الصهيوني

مسؤول في الحرس الثوري الإيراني: سنحتفل قريبا بهزيمة نكراء للكيان الصهيوني

صرح مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن "إيران عازمة على إلحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني وجبهة الاستكبار العالمي". 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T12:13+0000

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قال قائد "فيلق محمد رسول الله" لمدينة طهران، التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد حسن حسن زادة، في كلمة له، إن "الإيرانيين شبانا وكهولا عازمون من خلال اتحاهم على إلحاق هزيمة نكراء بالكيان الصهيوني وجبهة الاستكبار العالمي وسنحتفل في القريب العاجل في معسكر دوكوهة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد صرح أن "الصهاينة يواجهون أزمات داخلية متعددة، وأن حكومة نتنياهو في طور الانهيار".واتهم عبد اللهيان، "الصهاينة بارتكاب جرائم كبيرة في الأسابيع الماضية من الضفة الغربية إلى جنين"، مشيرا إلى "مقتل العديد من النساء والشبان والأطفال الفلسطينيين على يد الحكومة الإسرائيلية المحتلة التي تمارس الفصل العنصري وتعمل ككيان غير مشروع".واعتبر أن "ما تشهده الضفة الغربية اليوم، يثبت أن المقاومة لا تسري في قطاع غزة فقط بل عموم الضفة التي تحولت إلى مركز لاستمرار المقاومة ومواجهة جرائم الكيان الصهيوني"، منتقدا "صمت الغرب إزاء هجمات الكيان الصهيوني ضد سوريا وفلسطين".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد 5 اجتماعات داخلية سرية حول إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا "رفع مستوى الاستعداد لشن هجوم على منشآت نووية في إيران".وقال نتنياهو، خلال مؤتمر "هارتوغ" للأمن القومي في تل أبيب، إنه "أقر خطة للتعامل مع الملف النووي الإيراني في الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أنه "أطلع أمريكا وفرنسا وألمانيا على استعدادا إسرائل لشن هجوم على إيران لوحدها"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأضاف أن "التهديد النووي الإيراني لن يتراجع إلا بعمل عسكري موثوق وذي مصداقية والعقوبات الاقتصادية ليست كافية"، متابعا: "الشيء الوحيد الذي منع بشكل موثوق الدول المارقة من تطوير أسلحة نووية هو تهديد عسكري موثوق به أو عمل عسكري ذو مصداقية".وأردف نتنياهو: "تاريخيا، تم إحباط طموحات العراق وسوريا النووية من قبل القوة العسكرية الإسرائيلية"، حيث أشار إلى الضربة الإسرائيلية عام 1981 ضد مفاعل أوزيراك النووي وضربة عام 2007 ضد مفاعل نووي مشتبه به في سوريا.وتوقع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن "يعيد العالم الغربي فرض العقوبات على إيران قبل الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول من هذا العام".وقال كوهين، في مقابلة مع قناة "i24NEWS"، "أتوقع أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعنية ستفرض عقوبات إضافية على إيران قبل الجمعية العامة في سبتمبر/ أيلول".

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