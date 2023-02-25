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مصر تشارك في كأس العالم لجمع القمامة في اليابان
مصر تشارك في كأس العالم لجمع القمامة في اليابان
تشارك مصر في مسابقة رياضية من نوع خاص، وهي كأس العالم لجمع القمامة التي ستقام في اليابان، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمشاركة 20 دولة. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T09:36+0000
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وذكر موقع "سكاي نيوز" أن جمع القمامة رياضة جديدة اخترعتها اليابان، قبل تحويلها مؤخرا إلى مسابقة عالمية، حيث أصبح جمع القمامة في اليابان لعبة شعبية عام 2008، أطلقوا عليها "سبوغومي"، وهي اختصار لكلمتي "سبورت" أي الرياضة و"غومي" أي القمامة باللغة اليابانية.ومن المنتظر أن تشارك 20 دولة في كأس العالم من بينها الولايات المتحدة، وكندا، وجنوب أفريقيا، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، والفلبين، ومصر.تدوم المسابقة لمدة ساعة واحدة فقط، ويضم كل فريق ما بين 3 إلى 5 لاعبين، يتحتم عليهم جمع القمامة وفرزها، وفق ما يمكن حرقه أو إتلافه أو إعادة تدويره.يشار إلى أن جمع أعقاب السجائر يمنح أعلى النقاط، ويحظر الركض خلال المسابقة، وكذلك أخذ القمامة من الممتلكات الخاصة أو المطاعم، أو أماكن تعرض المتسابقين للخطر، كالسكك الحديدية.وتهدف اللعبة بشكل أساسي لحماية المحيطات من التلوث، وقد اكتسبت شعبية كبيرة، حتى دخلت ضمن المناهج التعليمية، حيث تتماشى مع الثقافة اليابانية العامة، ويتطلع القائمون عليها إلى نشرها على مستوى عالمي.
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منوعات, أخبار اليابان, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار كندا, أخبار الهند اليوم, أخبار ماليزيا اليوم, الفلبين

مصر تشارك في كأس العالم لجمع القمامة في اليابان

09:36 GMT 25.02.2023
© Depositphotos.com / Vichie81حاوية قمامة
حاوية قمامة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Depositphotos.com / Vichie81
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تشارك مصر في مسابقة رياضية من نوع خاص، وهي كأس العالم لجمع القمامة التي ستقام في اليابان، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمشاركة 20 دولة.
وذكر موقع "سكاي نيوز" أن جمع القمامة رياضة جديدة اخترعتها اليابان، قبل تحويلها مؤخرا إلى مسابقة عالمية، حيث أصبح جمع القمامة في اليابان لعبة شعبية عام 2008، أطلقوا عليها "سبوغومي"، وهي اختصار لكلمتي "سبورت" أي الرياضة و"غومي" أي القمامة باللغة اليابانية.
ومن المنتظر أن تشارك 20 دولة في كأس العالم من بينها الولايات المتحدة، وكندا، وجنوب أفريقيا، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، والفلبين، ومصر.
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تدوم المسابقة لمدة ساعة واحدة فقط، ويضم كل فريق ما بين 3 إلى 5 لاعبين، يتحتم عليهم جمع القمامة وفرزها، وفق ما يمكن حرقه أو إتلافه أو إعادة تدويره.
يشار إلى أن جمع أعقاب السجائر يمنح أعلى النقاط، ويحظر الركض خلال المسابقة، وكذلك أخذ القمامة من الممتلكات الخاصة أو المطاعم، أو أماكن تعرض المتسابقين للخطر، كالسكك الحديدية.
وتهدف اللعبة بشكل أساسي لحماية المحيطات من التلوث، وقد اكتسبت شعبية كبيرة، حتى دخلت ضمن المناهج التعليمية، حيث تتماشى مع الثقافة اليابانية العامة، ويتطلع القائمون عليها إلى نشرها على مستوى عالمي.
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