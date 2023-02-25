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https://sputnikarabic.ae/20230225/مصر-سقوط-طائرة-تدريب-ونجاة-قائدها-1073999144.html
مصر... سقوط طائرة تدريب ونجاة قائدها
مصر... سقوط طائرة تدريب ونجاة قائدها
أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، سقوط طائرة تدريب ونجاة قائدها دون إصابات. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T17:07+0000
2023-02-25T17:07+0000
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مصر
ميدان تدريب عسكري
الجيش المصري
طائرة
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وذكر العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث باسم الجيش المصري، مساء اليوم السبت، أنه في سياق تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات الجوية المصرية، حدث عطل فني بطائرة تدريب، مما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها.ونشر العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها سقوط طائرة مصرية ونجاة قائدها، مضيفا أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.
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العالم العربي, مصر, ميدان تدريب عسكري, الجيش المصري, طائرة
العالم العربي, مصر, ميدان تدريب عسكري, الجيش المصري, طائرة

مصر... سقوط طائرة تدريب ونجاة قائدها

17:07 GMT 25.02.2023
© AP Photo / Francois Moriطائرة رافال تابعة للقوات الجوية في الجيش المصري
طائرة رافال تابعة للقوات الجوية في الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Francois Mori
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أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، سقوط طائرة تدريب ونجاة قائدها دون إصابات.
وذكر العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث باسم الجيش المصري، مساء اليوم السبت، أنه في سياق تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات الجوية المصرية، حدث عطل فني بطائرة تدريب، مما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها.
ونشر العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها سقوط طائرة مصرية ونجاة قائدها، مضيفا أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.
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