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مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين إثر حادث سير في وسط الهند
مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين إثر حادث سير في وسط الهند
لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم، بينما أصيب أكثر من 60 آخرين، إثر حادث سير وقع في ولاية ماديا براديش وسط الهند، بعد أن اصطدمت شاحنة بثلاث حافلات كانت تقف على... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T16:48+0000
2023-02-25T16:49+0000
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وذكرت محطة "إيه بي بي" الهندية، أن الحادث وقع، أمس الجمعة، في منطقة سيدهي بولاية ماديا براديش، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 61 آخرين.وقال التقرير إن ما بين 60 و70 راكبا كانوا على متن كل حافلة.وأعلن رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، شيفراج سينغ تشوهان، أنه سيتم دفع تعويضات لأقرب أقرباء المتوفى، تصل إلى 12 ألف دولار، و2400 دولار للمصابين بجروح خطيرة، و1206 دولار للأشخاص المصابين بجروح طفيفة.
https://sputnikarabic.ae/20230108/مصرع-17-شخصا-وإصابة-22-آخرين-جراء-حادث-سير-جنوب-شرقي-الصين-1072033853.html
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مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين إثر حادث سير في وسط الهند

16:48 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 16:49 GMT 25.02.2023)
الشرطة الهندية
الشرطة الهندية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
الشرطة الهندية
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لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم، بينما أصيب أكثر من 60 آخرين، إثر حادث سير وقع في ولاية ماديا براديش وسط الهند، بعد أن اصطدمت شاحنة بثلاث حافلات كانت تقف على جانب الطريق.
وذكرت محطة "إيه بي بي" الهندية، أن الحادث وقع، أمس الجمعة، في منطقة سيدهي بولاية ماديا براديش، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 61 آخرين.
وقال التقرير إن ما بين 60 و70 راكبا كانوا على متن كل حافلة.
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وأعلن رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، شيفراج سينغ تشوهان، أنه سيتم دفع تعويضات لأقرب أقرباء المتوفى، تصل إلى 12 ألف دولار، و2400 دولار للمصابين بجروح خطيرة، و1206 دولار للأشخاص المصابين بجروح طفيفة.
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