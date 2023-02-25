https://sputnikarabic.ae/20230225/مقتل-15-وإصابة-أكثر-من-60-إثر-حادث-سير-في-وسط-الهند-1073998490.html
مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين إثر حادث سير في وسط الهند
مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين إثر حادث سير في وسط الهند
لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم، بينما أصيب أكثر من 60 آخرين، إثر حادث سير وقع في ولاية ماديا براديش وسط الهند، بعد أن اصطدمت شاحنة بثلاث حافلات كانت تقف على... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T16:48+0000
2023-02-25T16:48+0000
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وذكرت محطة "إيه بي بي" الهندية، أن الحادث وقع، أمس الجمعة، في منطقة سيدهي بولاية ماديا براديش، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 61 آخرين.وقال التقرير إن ما بين 60 و70 راكبا كانوا على متن كل حافلة.وأعلن رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، شيفراج سينغ تشوهان، أنه سيتم دفع تعويضات لأقرب أقرباء المتوفى، تصل إلى 12 ألف دولار، و2400 دولار للمصابين بجروح خطيرة، و1206 دولار للأشخاص المصابين بجروح طفيفة.
https://sputnikarabic.ae/20230108/مصرع-17-شخصا-وإصابة-22-آخرين-جراء-حادث-سير-جنوب-شرقي-الصين-1072033853.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, الأخبار
مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين إثر حادث سير في وسط الهند
16:48 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 16:49 GMT 25.02.2023) تابعنا عبر
لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم، بينما أصيب أكثر من 60 آخرين، إثر حادث سير وقع في ولاية ماديا براديش وسط الهند، بعد أن اصطدمت شاحنة بثلاث حافلات كانت تقف على جانب الطريق.
وذكرت محطة
"إيه بي بي" الهندية، أن الحادث وقع، أمس الجمعة، في منطقة سيدهي بولاية ماديا براديش، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 61 آخرين.
وقال التقرير إن ما بين 60 و70 راكبا كانوا على متن كل حافلة.
وأعلن رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، شيفراج سينغ تشوهان، أنه سيتم دفع تعويضات
لأقرب أقرباء المتوفى، تصل إلى 12 ألف دولار، و2400 دولار للمصابين بجروح خطيرة، و1206 دولار للأشخاص المصابين بجروح طفيفة.