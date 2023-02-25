https://sputnikarabic.ae/20230225/ميدفيديف-سندفع-حدود-التهديدات-لروسيا-إلى-أقصى-حد-واشنطن-تؤكد-أن-أزمة-أوكرانيا-ستنتهي-بالمفاوضات-1073995447.html

ميدفيديف: سندفع حدود التهديدات لروسيا إلى أقصى حد.. واشنطن تؤكد أن أزمة أوكرانيا ستنتهي بالمفاوضات

ميدفيديف: سندفع حدود التهديدات لروسيا إلى أقصى حد.. واشنطن تؤكد أن أزمة أوكرانيا ستنتهي بالمفاوضات

نناقش في هذه الحلقة من "عالم سبوتنيك" على أثير "راديو سبوتنيك": ميدفيديف يقول إننا سندفع حدود التهديدات لروسيا إلى أقصى حد ممكن، والبنتاغون يقول إن الصراع في... 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T15:06+0000

2023-02-25T15:06+0000

2023-02-25T15:06+0000

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ميدفيدف: سندفع حدود التهديدات لروسيا إلى أقصى حد ممكن.. و واشنطن تؤكد أن أزمة أوكرانيا ستنتهي بالمفاوضات ميدفيدف: سندفع حدود التهديدات لروسيا إلى أقصى حد ممكن.. و واشنطن تؤكد أن أزمة أوكرانيا ستنتهي بالمفاوضات

أيضا، سلطنة عمان تتعهد للرئيس الفلسطيني بعدم التطبيع مع إسرائيل، والبيت الأبيض يقول إن الاقتصاد الروسي يبدي صلابة ملحوظة في مواجهة العقوبات.ميدفيدف يقول إننا سندفع حدود التهديدات لروسيا إلى أقصى حد ممكن حتى لو كانت هذه هي حدود بولنداأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن العسكريين الروس "أعادوا النظام والسلام والعدالة إلى الأرض الروسية، وقضوا على جذور النازية الجديدة".وكتب ميدفيديف على موقع "تلغرام"، بمناسبة مرور عام على بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أن النصر "سوف يتحقق و سيتم استعادة الأراضي الروسية و أن موسكو ستحمي بشكل موثوق شعبها الذي عانى خلال سنوات من الإبادة الجماعية والقصف".وأضاف: "إن دوافع الأعداء الرئيسيين لروسيا واضحة، وهي إضعاف روسيا قدر الإمكان، وإزهاقها لفترة طويلة، لذلك فهم غير مهتمين بإنهاء الصراع، لكن عاجلاً أم آجلاً، وفقًا للقوانين التاريخية، سيفعلون ذلك، وبعد ذلك سيكون هناك اتفاق بطبيعة الحال، من دون اتفاقيات أساسية بشأن حدود حقيقية أو على ميثاق هلسنكي جديد يضمن الأمن في أوروبا، ولكن سيكون مجرد اتفاق".واختتم ميدفيديف تصريحاته بالتأكيد على "ضرورة تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة، ودفع حدود التهديدات لروسيا إلى أقصى حد ممكن، حتى لو كانت هذه هي حدود بولندا، وتدمير النازية الجديدة على الأرض، حتى يجد العالم السلام الذي طال انتظاره".وأكد أن روسيا سوف تكمل العمل على إبعاد الخطر القائم ضدها مهما كانت كلفته إلى الحدود التي تعجز فيه الأسلحة عن تهديد الأراضي الروسية.البنتاغون: الصراع في أوكرانيا سينتهي بالمفاوضاتصرّح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الصراع في أوكرانيا من المرجح أن ينتهي من خلال المفاوضات.وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": أن الولايات المتحدة رغم ذلك تعتزم مواصلة مساعدة كييف، بينما تحاول روسيا "السيطرة على أراضي الدولة"، على حد زعمه.إلى ذلك، نقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول لم تكشف اسمه: أن "إدارة (الرئيس بايدن) من المتوقع أن تعلن عن ملياري دولار إضافية .. لدعم الدفاع الأوكراني".من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لا تريد تصعيدا واسع النطاق للأزمة في أوكرانيا وتأخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط لتقديم المساعدة إلى كييف.وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس نصحا رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، خلال لقائهم بالعاصمة الفرنسية باريس في وقت سابق من هذا الشهر، ببدء محادثات سلام مع روسيا.وأوضح أن الاختلاف بين أقطاب الدول الغربية وواشنطن يؤدي في النهاية إلى عدم التنسيق في الرؤى والسياسات المتبعة تجاه أوكرانيا، مما يؤدي إلى حتمية الوصول إلى مرحلة المفاوضات وانتهاء الأزمة بين الأطراف.إيران تعلن إمكانية إمداد سوريا بصواريخ دفاع جويأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، إمكانية بيع إيران معدات وأنظمة صواريخ دفاع جوي إلى سوريا.وأوضح التلفزيون الإيراني أن إمداد سوريا بصواريخ أرض-جو ربما يحدث في إطار مساعدتها لتعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة".وأضافت أن "سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شبكة دفاعها الجوي وأنها تطلب قنابل دقيقة لطائراتها المقاتلة".وتابع التلفزيون الإيراني أنه من المرجح كذلك إمدادات إيران لسوريا بالرادارات والصواريخ الدفاعية، مثل نظام 15 خرداد، مشيرا إلى أنه لا يتم الإعلان إلا عن أجزاء فقط من اتفاقية دفاعية جرى توقيعها في الآونة الأخيرة مع سوريا.وأكد على أن لإيران عقيدتها دفاعية ولا تهاجم أحدا، لكن حين ينتهك أي طرف سيادتها ويقوم بالعدوان فهي لا تقف عاجزة ولا تصمت وإنما ترد الصاع صاعين.سلطنة عمان تتعهد للرئيس الفلسطيني بعدم التطبيع مع إسرائيلتعهدت سلطنة عمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنها لن تبدأ عملية تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد إعلان البلد الخليجي فتح أجوائه أمام الطائرات الإسرائيلية المتجهة شرقا، بحسب وسائل إعلام عبرية.وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أن "السلطة الفلسطينية وافقت على عدم إدانة سماح السلطنة للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها باتجاه الشرق".وأوضحت أن "رئيس السلطة الفلسطينية يخشى إدانة عمان لفتح الأجواء أمام الطائرات الإسرائيلية، لافتة إلى أن "أبو مازن أدان الإمارات لتوقيعها اتفاق إبراهيم والتطبيع مع إسرائيل، ومنذ ذلك الحين تعرضت علاقاته مع كبار المسؤولين في الإمارات لضربة قاسية"، على حد وصفها.وأعلنت سلطنة عمان، السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق عبر مجالها الجوي، بعد عدة أشهر من المفاوضات بين وزارة الخارجية الإسرائيلية والسلطات في عمان، وفق القناة.وأوضحت أن مجلس الشورى العماني يرفض التطبيع دون إجراء تسوية وأن الدول العربية تقف موقفا لا يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، ولا تدعم القضية بما يكفي في ظل فتح الأبواب أمام إسرائيل ما يستتبع تدهور الموقف الفلسطيني بشكل أكبر.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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