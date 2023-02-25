https://sputnikarabic.ae/20230225/وزير-الخارجية-التركي-يجري-مباحثات-مع-نظيره-المصري-1073997011.html
وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره المصري
وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره المصري
أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T16:09+0000
2023-02-25T16:09+0000
2023-02-25T16:09+0000
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وذكرت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن جاويش أوغلو وشكري، تحدثا هاتفيا، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تناولا الأوضاع الأخيرة المتعلقة بتداعيات الزلازل الذي ضرب تركيا.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير/شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230225/تركيا-تحقق-مع-612-شخصا-على-صلة-بالمباني-المنهارة-جراء-الزلزال-1073994619.html
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أخبار تركيا اليوم, مصر, زلزال, العالم العربي, هزة أرضبة
أخبار تركيا اليوم, مصر, زلزال, العالم العربي, هزة أرضبة
وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره المصري
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أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري.
وذكرت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن جاويش أوغلو وشكري، تحدثا هاتفيا، بحسب وكالة
"الأناضول".
وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تناولا الأوضاع الأخيرة المتعلقة بتداعيات الزلازل الذي ضرب تركيا.
وضرب زلزال مدمر بقوة
7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير/شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.