https://sputnikarabic.ae/20230225/وصول-سفينة-مصرية-إلى-اللاذقية-السورية-تحمل-ألف-طن-من-المساعدات-لمتضرري-الزلزال-1073984362.html

وصول سفينة مصرية إلى اللاذقية السورية تحمل ألف طن من المساعدات لمتضرري الزلزال

وصول سفينة مصرية إلى اللاذقية السورية تحمل ألف طن من المساعدات لمتضرري الزلزال

وصلت سفينة مصرية إلى ميناء اللاذقية السوري، اليوم السبت، وعلى متنها 1000 طن من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير/ شباط... 25.02.2023, سبوتنيك عربي

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من جانبه، قال السفير محمود عمر القائم بأعمال السفارة المصرية فى دمشق: "نحن اليوم فى ميناء اللاذقية استقبلنا سفينة نقل المساعدات المصرية الإغاثية الموجهة للشعب السوري الشقيق وتسليم الشحنة الثالثة من هذه المساعدات"، حسبما نقل موقع "مبتدا".وأوضح السفير المصري أن الشحنة الحالية هي "الأكبر من حيث الوزن تبلغ حوالى 1000 طن من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية"، مؤكدا تضامن الشعب المصري مع شقيقه السوري في مواجهة المحنة.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230221/تركيا-20-ألف-سوري-عادوا-إلى-بلادهم-بعد-الزلزال-1073821871.html

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